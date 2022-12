L’âge influencerait les effets secondaires de la pilule contraceptive

L’âge du début de l’usage de contraceptif oraux et la flore intestinale propre à chaque personne pourraient influencer les effets indésirables de la pilule sur l’humeur et le cerveau, avance une étude.

Cette recherche, effectuée par une équipe de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, estime que les femmes qui ont commencé à utiliser un contraceptif oral dès la jeune adolescence seraient peut-être plus susceptibles de subir des effets indésirables sur l’humeur et la cognition.

Car à la puberté, le cerveau subit déjà une importante transformation structurelle et fonctionnelle, qui serait influencée par ces hormones synthétiques.

Au total, environ 100 millions de femmes prendraient un contraceptif oral ou hormonal dans le monde et 20 % d’entre elles subiraient ces effets secondaires, a expliqué Nafissa Ismail, titulaire de la Chaire de recherche de l’Université sur le stress et la santé mentale, professeure titulaire à l’École de psychologie et directrice du laboratoire NISE de l’Université d’Ottawa.

«Par ailleurs, sachant que les contraceptifs oraux passent par l’intestin, nous pensons que le microbiome intestinal jouerait un rôle important dans la dépression, car il peut en moduler les symptômes», a-t-elle ajouté par communiqué.

Le but de l’étude, publiée dans la revue Frontiers in Neuroendocrinology, était de vérifier si l’usage de contraceptifs peut nuire à la santé de ses utilisatrices.

«La recherche sur la santé des femmes est négligée depuis trop longtemps et que nous devons impérativement nous attaquer aux nombreux problèmes de santé propres à la gent féminine», a conclu la chercheuse.