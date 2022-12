L’arrivée de Kevin Kiermaier chez les Jays : c’est fait

Les Blue Jays de Toronto ont confirmé jeudi l’embauche du voltigeur Kevin Kiermaier, un ancien joueur étoile des Rays de Tampa Bay qui a signé un contrat d’un an.

La valeur de l’entente n’a cependant pas été divulguée par le club. Toutefois, le quotidien «Tampa Bay Times» a évoqué la somme de 9 millions $ la veille.

«Kevin constitue un ajout formidable pour notre formation déjà très solide. Nous souhaitons nous améliorer au cours de la saison morte et il remplit toutes les conditions à ce propos, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Jays, Ross Atkins. Sa défensive impeccable, sa course autour des sentiers de niveau élite et sa présence dans le vestiaire font de lui un choix idéal pour notre équipe.»

Kiermaier a disputé les neuf premières saisons de sa carrière avec les Rays. Opéré au mois d’août à une hanche, il a été limité à 63 matchs en 2022, conservant une moyenne au bâton de ,228, claquant sept circuits et produisant 22 points.

L’athlète de 32 ans a remporté des Gants dorés en 2015, 2016 et 2019.