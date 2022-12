Patinage de vitesse: Laurent Dubreuil a encore du jus dans le réservoir

CALGARY | Même s’il a ressenti la fatigue, dimanche, après sa médaille d’argent au 1000 m, et qu’il n’a touché la glace qu’une fois cette semaine pour se reposer, Laurent Dubreuil croit qu’il lui reste suffisamment d’énergie pour compléter la première moitié de saison en force.

La deuxième Coupe du monde de Calgary qui débute vendredi constitue la cinquième compétition en six semaines pour le médaillé d’argent du 1000 m des Jeux olympiques de Pékin.

« Ça fait beaucoup de courses en peu de temps et le repos de la prochaine semaine va faire du bien, mais je crois qu’il me reste assez de jus pour connaître une bonne dernière compétition avant la pause des Fêtes, a-t-il raconté. J’ai pris ça beaucoup, beaucoup relaxe sur la glace cette semaine et je n’ai pas fait de tour chronométré. »

Dubreuil entrera en scène, vendredi, avec le sprint par équipe en compagnie de Christopher Fiola et d’Antoine Gélinas-Beaulieu, il s’est assuré de conserver la même routine en prévision de son épreuve de prédilection du 500 m qui aura lieu, samedi.

« Je n’ai pas patiné [jeudi], parce que ma course la plus importante est samedi et que je craignais de manquer d’énergie, dimanche, pour le 1000 m. Ça m’est arrivé l’an dernier avant la dernière Coupe du monde de la saison de ne pas faire un tour chronométré et ça ne me stresse pas. Ça va bien aller. »

Mêmes objectifs

S’il a fait une croix sur un possible record du monde parce que la glace à Calgary est moins rapide que dans le passé, Dubreuil n’a pas revu ses objectifs à la baisse.

« Mon objectif est de gagner des médailles et d’augmenter mon avance dans les deux épreuves au classement général, a-t-il souligné. Nous allons peut-être patiner plus vite parce que nous sommes habitués à l’altitude, mais c’est la même chose pour tout le monde. Les Européens vivent eux aussi un choc en arrivant en altitude. »

Sur 500 m, Dubreuil s’attend à ce que son plus sérieux rival soit de nouveau le Japonais Tatsu Shinhama qui a fait un retour en Coupe du monde la semaine dernière après avoir raté les deux premières étapes.

« Il ne visera pas le podium, mais la victoire. Sa médaille d’argent samedi dernier lui a redonné confiance. »

100 % Québécois

Il s’agira d’une première pour le trio Dubreuil, Fiola et Gélinas-Beaulieu depuis novembre 2018. Ils avaient alors remporté le bronze à deux reprises au Japon.

« Nous avons tous les atouts pour connaître une bonne course, a-t-il affirmé. Même si ce n’est pas une épreuve olympique et que je n’ai pas de gros objectifs, c’est une course que j’aime faire. Ça serait vraiment cool de remporter une médaille avec deux partenaires d’entraînement. Je suis vraiment content qu’on ait la chance de patiner les trois ensemble. »

Dubreuil a profité de ce congé de patin, jeudi, pour compléter un examen à distance dans un de ses cours dans son baccalauréat à l’Université Laval en communications. « Ce fut difficile, a-t-il précisé, mais ça avance tranquillement. Il ne me reste que six cours. »

Encore des croûtes à manger pour Vincent de Haître

À sa première Coupe du monde de la saison, Vincent de Haître estime avoir fait un pas dans la bonne direction, mais il est aussi conscient que du travail reste à faire.

Le patineur franco-ontarien a terminé au 3e rang du Groupe B au 1500 m en vertu d’un chrono de 1 min 44 s 956.

« C’est une grosse amélioration comparativement à l’an dernier, a-t-il indiqué. C’est la première fois que je patinais en 1 min 44 s depuis un bout. J’ai réalisé le 16e meilleur temps de la fin de semaine, ce qui pourrait me permettre de me qualifier pour les deux étapes de la Coupe du monde en Pologne, mais il faudra voir ce qui va se passer en fin de semaine. Je ne peux plus améliorer mon sort puisque je ne patine pas le deuxième 1500 m. »

Au 1000 m toujours dans le Groupe B, de Haître a terminé en 5e place avec un temps de 1 min 08 s 40.

« C’est un temps qui n’a rien de spectaculaire, mais mon exécution était meilleure tant sur le plan technique que tactique, a-t-il raconté. Je fais de petits pas dans la bonne direction. Je suis conscient que je dois continuer de chercher des solutions pour améliorer certains aspects de ma course. Je dois être patient pour les résultats, mais impatient pour trouver des solutions. »

Changements à l’entraînement

Le programme d’entraînement estival ne lui convenait pas et des changements ont été apportés.

« Le programme d’entraînement n’était pas bon pour moi, a-t-il expliqué. J’étais fatigué plus que j’aurais dû. On a apporté des changements il y a quelques semaines. [...] Ça va me permettre de relaxer et de terminer mes courses en force. »

« Je suis plus confiant dans mon matériel, d’ajouter l’olympien en cyclisme sur piste à Tokyo et en patinage de vitesse à Sotchi et Pyeongchang. Je suis plus confiant dans mes nouvelles bottes et je suis en santé, ce qui est gros compte tenu des blessures de l’an dernier. »

Deux records personnels

Auteure de records personnels au 1500 m (1 min 56 s 96) et au 3000 m (4 min 09 s), Béatrice Lamarche est contente de la forme affichée.

« Je suis une patineuse polyvalente et mon entraînement de fond est très payant, a-t-elle souligné. J’ai participé à quatre épreuves la semaine dernière et ce fut un bon défi physiquement et mentalement. »

« Ma forme physique est vraiment là, ce qui n’était pas le cas l’an dernier, de poursuivre Lamarche. Je vais me concentrer sur la vitesse dans les prochaines semaines. »

Lamarche débutera la Coupe du monde avec le 500 m, vendredi. Suivront le 1500 m et le 1000 m.