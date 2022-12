Le calme avant la tempête

SHAWINIGAN | Mary Spencer, sa femme Marie-Christine Levasseur et Ellie, le husky costaud, se promenaient doucement dans la froidure du Saint-Maurice.

La sainte paix. La grande quiétude. Je les avais vues en train de manger légèrement au resto de l’hôtel. Détendues, souriantes, visiblement heureuses.

Tellement que je me disais que c’était inquiétant.

Comment une femme qui va se battre demain soir pour le Championnat du monde IBO pouvait-elle être aussi calme, aussi détendue ?

Hier, j’ai donc enlevé Marie-Christine pour laisser Mary Spencer aller promener le husky paisiblement.

Marie-Christine Levasseur est née et a grandi à Shawinigan.

« Regarde, ici sur la 4e [Avenue], cette friperie. C’est dans cette bâtisse qu’était le commerce de nettoyeur fondé par mon arrière-grand-père Phil Levasseur. Mon grand-père Marcel l’a repris et mon père René a aussi pris la relève, avant de passer à autre chose dans sa vie. Quand j’étais enfant, je venais souvent », raconte Mme Levasseur, en fouillant dans ses souvenirs de jeune femme de 39 ans.

Aujourd’hui, c’est Mélissa Robinson-Minville qui occupe les lieux. Et elle est fort aimable.

Rencontrée sur Bumble

On s’est promenés dans les quartiers de Shawinigan. Ceux du centre-ville et d’Espace Shawinigan, où elle a travaillé pendant ses études de droit.

Mais aussi dans les quartiers moins favorisés, qu’on montre moins dans les reportages à la télévision.

« À 16, 17 ans, je suis partie en Californie. J’y ai appris l’anglais et quand je suis revenue, je savais que le temps était venu de quitter Shawi. J’ai fait un bac en lettres à Ottawa et ensuite mon droit à McGill », raconte-t-elle, pendant que la Audi roule tranquillement. Que c’est doux, des rues qui ne sont pas remplies de trous.

Et puis, un jour, elle a posé un geste qui allait changer complètement sa vie. Elle s’est inscrite sur Bumble et a trouvé un « match ».

Une jeune femme nommée Mary qui, dans les premiers échanges, lui a écrit qu’elle faisait de la boxe pour le Canada.

« J’ai cherché un peu et vite, le nom de Mary Spencer est sorti sur Google », dit-elle.

Nerveuse et intimidée à l’idée de rencontrer une olympienne, Marie-Christine s’est rendue à un premier rendez-vous à Montréal. C’était le 2 février 2019.

« Ç’a été le coup de foudre total. Je me suis sentie bien. Tout de suite. Je n’ai aucune explication. C’était juste comme ça. J’ai perçu son être, qui elle était. Je suis tombée amoureuse. Et elle aussi », se remémore Marie-Christine, pendant qu’on descend la côte en revenant du Séminaire, où elle a fait son secondaire.

Se marier à Denver

Le bonheur n’a pas d’histoire. Donc, en octobre, les deux amoureuses étaient dans le métro quand elles se sont mises à parler mariage. Mary s’en allait en camp d’entraînement à Denver dans le Colorado. Marie-Christine est avocate. Elle a vérifié.

Et le Colorado était un État idéal pour se marier.

« On nous a dit que notre chien pouvait servir de témoin. Suffisait de ne pas avoir de lien de parenté. Quand même, ma sœur et son chum sont venus à Denver. Et Mary a invité un de ses amis et on s’est mariées. Et c’était la bonne décision », raconte Mme Levasseur, en me montrant un autre coin de Shawinigan qu’elle a fréquenté quand elle était enfant.

Vivre la vie tranquille d’une avocate dans une grosse compagnie d’assurances et se retrouver l’épouse d’une guerrière comme Mary Spencer, c’est un grand plongeon dans l’adrénaline.

Mary, qui avait passé trois ou quatre ans à enseigner dans une réserve autochtone, a décidé de retrouver son autre amour, la boxe amateur.

« Les gens ont oublié qu’à son retour, Mary a livré 13 combats amateurs avant de passer chez les pros. Nous avons d’abord déménagé à Toronto, puis à Niagara Falls, avant de nous installer à Montréal », se rappelle-t-elle...

EOTTM au Mexique

Le tour de Shawinigan terminé, on est revenus au Pacini de l’hôtel. Mary Spencer est venue prendre un café. Que nous avons tété pendant 90 minutes.

Le temps que Mary raconte comment elle a décidé de se rendre à Cuernavaca dans un Holiday Inn du Mexique.

En pleine COVID-19, en plein confinement, elle allait faire ses débuts contre une pauvre fille qui ne lui arrivait pas au gros orteil. Pour un promoteur mexicain qui s’en foutait.

« Mais rappelez-vous, Eye of the Tiger Management avait réservé quatre combats pour Punching Grace. Stéphane Loyer, le matchmaker, et Virginie Assaly étaient sur place. Ils ont décidé de mettre mon combat sur Punching Grace. Quelqu’un à Montréal m’a vue », dit-elle, les yeux brillants.

Le quelqu’un était sans doute Camille Estephan, pourtant pas un grand amateur de boxe féminine à l’époque. Mais quand il a rencontré Mary, il a été conquis autant par sa personne que par son talent.

Et la fusée pour un titre mondial venait d’être allumée.

La tempête se lève

Hier, Mary Spencer était encore douce et souriante. On jasait de ses projets d’avenir. De sa progression comme professionnelle. De la pression de la performance qu’elle refuse de porter sur ses épaules. Tout d’un coup, les fans veulent un autre knock-out rapide ?

« Femke est une solide athlète. Elle se battait avant à 160 et 168 lb. L’objectif est de bien boxer et de gagner. De devenir championne du monde. Si ça prend 10 rounds, ça prendra 10 rounds. C’est tout », répond Spencer.

On était à deux jours du combat. Mary Spencer riait et souriait en répondant aux questions. On jasait du français, du Québec, de sa double citoyenneté, de ses jeunes autochtones qu’elle rêve de guider vers le succès et l’accomplissement.

— Et quand est-ce que tu vas commencer à être méchante ?

– Vendredi matin. C’est étrange. L’adrénaline, la tension, la combativité, tout ça m’envahit. Ça grandit pendant la journée. Et au combat, je me sens une vraie warrior...