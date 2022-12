Les 15 ans du Marché de Noël allemand

Photo fournie par le Marché de Noël

D’un seul après-midi dans la salle communautaire (pleine à craquer) de l’église Saint-Michel à Sillery, en 2008, à cinq sites féériques dans le Vieux-Québec avec la plus grande présentation tenue à ce jour, en 2022, le Marché de Noël allemand fêtera ce soir, dès 18h, son 15e anniversaire avec une soirée très rythmée dans le Vieux-Québec qui mettra en vedette cinq DJ qui animeront simultanément les différents sites du Marché. Depuis 2008, le Marché de Noël allemand de Québec est devenu l’un des plus grands marchés de Noël en Amérique du Nord. Il connaît un engouement croissant et les organisateurs espèrent dépasser cette année le record d’achalandage établi l’an passé avec 750 000 visiteurs.

Charlesbourg en miniatures

Photo fournie par la SHC

Jusqu’au 18 décembre, la Maison Éphraïm-Bédard, située dans le Trait-Carré de Charlesbourg, au 7655, chemin Samuel, juste derrière le concessionnaire Desjardins Volkswagen, vous ouvre ses portes tous les samedis et dimanches de 13h30 à 16h avec son exposition Charlesbourg en miniatures, qui regroupe une vingtaine de maquettes de maisons patrimoniales du Trait-Carré et du Bourg-Royal de Charlesbourg. Pour la Société d’histoire de Charlesbourg (SHC), cette exposition se veut un outil de connaissance, de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine bâti érigé dans l’une des plus anciennes seigneuries de la Nouvelle-France. Chaque maquette, conçue et fabriquée par des professionnels, comprend deux tiroirs au sein desquels on trouve des photos et des objets d’époque se rattachant aux familles qui ont habité chacune de ces maisons. Selon le même horaire, les visiteurs seront admis du 27 au 30 décembre inclusivement et du 4 au 8 janvier inclusivement.

Une suite logique

Photo fournie par le Carrossier RS

Le Carrossier Rive-Sud inc. vient de se porter acquéreur de tous les actifs de l’entreprise TOR Trucks Corporation, qui appartenaient, depuis le 8 août 2017, à Alamo Group, une société publique ayant son siège social à Seguin, au Texas. Cette acquisition permettra à l’entreprise lévisienne de poursuivre sa croissance sur les marchés internationaux dans un marché très spécialisé, soit la fabrication de camions porteurs à multiples essieux. Le Carrossier Rive-Sud étant déjà l’assembleur de tous les modèles de camion TOR depuis 2010, ce changement majeur s’avère donc une suite logique et sera favorable au développement de nouveaux types de camions, voire de modèles électriques.

En souvenir

Photo Chantal Poirier

Le 15 décembre 1992. Le conseil des ministres du gouvernement du Québec donne son approbation pour le lancement d'un casino à Montréal. Le site choisi est l'ancien pavillon de la France de l'Expo 67, devenu entre-temps le Palais de la Civilisation, sur l'île Notre-Dame à Montréal. Le Casino de Montréal sera inauguré le 9 octobre 1993. En 1994, l'immeuble sera agrandi une première fois, puis en 1996, un second agrandissement a permis d'ajouter une salle de spectacle.

Anniversaires

Photo profil Facebook

Nicole Boulanger (photo) qui a fait les belles heures de la télévision (Télé-4) à Québec...Chantal Petitclerc, ex-marathonienne en fauteuil roulant, et sénatrice, 53 ans...Mario Marois, défenseur de la LNH (1977-92), 65 ans...Serge (Pat) Bourque, directeur Centre de véhicules commerciaux chez Lévis Ford, 67 ans...Don Johnson, acteur (Miami Vice), producteur, réalisateur et chanteur américain, 73 ans... Me Guy Bertrand, avocat de Québec, 85 ans.

Disparus

Photo anonyme AP

Le 15 décembre 2021: Len Hauss (photo), 79 ans, vétéran de 14 saisons avec les Redskins Washington de la NFL de 1964 à 1977... 2020: Caroline Cellier, 75 ans, actrice française... 2019: Monique Leyrac, 91 ans, icône de la chanson québécoise considérée comme la plus grande interprète des compositeurs et poètes d’ici... 2015: Ken Pogue, 81 ans, acteur canadien... 2014: Booth Colman, 91 ans acteur américain... 2013: Denis Gravereaux, 52 ans, comédien homme de théâtre d'origine française... 2011: Lise Dandurand, 61 ans, fondatrice de Ciné-Québec et pionnière de Téléfilm Canada... 2006: Clay Regazzoni, 67 ans, pilote automobile suisse... 2003: Keith Magnuson, 56 ans, qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago de 1969 à 1980... 1968: Antonio Barrette, 69 ans, premier ministre du Québec du 8 janvier au 5 juillet 1960... 1966: Walt Disney, 65 ans, concepteur du parc d’attraction DisneyLand... 1944: Glen Miller, 40 ans, chef d’orchestre américain.