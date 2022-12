Les extraterrestres n'auraient pas contacté la Terre parce qu'il n'y a aucun signe d'intelligence

Si les extraterrestres existent, ils n'ont pas contacté la Terre parce qu’il n'y a aucun signe d'intelligence sur notre planète, selon l’hypothèse d’un chercheur en astrophysique.

Amri Wandel, astrophysicien à l'Université hébraïque de Jérusalem, soutient que les extraterrestres intelligents ne seraient intéressés que par le contact avec les planètes les plus avancées technologiquement, et la Terre n’en ferait pas partie.

L’article publié dans la base de données arXiv suggère que les extraterrestres intelligents pourraient ne pas trouver les planètes qui abritent la vie particulièrement intéressantes, rapporte le site spécialisé Live Science.

Si la vie a évolué sur de nombreuses planètes de la galaxie, alors les extraterrestres sont probablement plus intéressés par celles où il y a des signes non seulement de vie, mais aussi, et surtout, de technologie, écrit M. Wandel.

Son hypothèse n'a pas encore été évaluée par des pairs.

Ils préfèrent la technologie

L'étude explore le paradoxe de Fermi, qui soutient qu'étant donné l'âge de l'univers, il est probable que des extraterrestres intelligents auraient déjà développé des voyages spatiaux à longue distance, et qu’ils auraient donc visité la Terre.

Le fait qu'ils ne l'aient pas fait, selon ce que nous en savons, nous prouve qu'il n'y a pas d'autre vie intelligente dans la galaxie de la Voie lactée. Cette façon de voir les choses est peut-être erronée.

Les experts avancent d’autres explications: peut-être qu'ils ont visité la Terre dans le passé, avant que les humains n'évoluent ou ne soient capables d’observer leur visite.

Peut-être que les voyages spatiaux sur de longues distances sont plus difficiles qu'on ne le croit.

Peut-être que les extraterrestres ont développé une civilisation avancée trop récente pour arriver sur Terre. Ou ils ont délibérément décidé de ne pas explorer le cosmos. Il est même possible qu'ils se soient suicidés.

Amri Wandel propose une autre explication possible : que la vie est en fait très courante dans la Voie lactée.

Si de nombreuses planètes rocheuses en orbite dans la zone habitable des étoiles hébergent la vie, les extraterrestres ne gaspilleront probablement pas leurs ressources en envoyant des signaux à tout le monde. Ils finiront probablement par essayer de communiquer avec des algues, par exemple.

Difficile de les contacter

Si la vie est courante, les extraterrestres intelligents sont probablement beaucoup plus intéressés par les signes de la technologie. Mais les signaux technologiques peuvent être difficiles à détecter.

La Terre n'émet de signaux détectables depuis l'espace (sous forme d'ondes radio) que depuis les années 1930. En théorie, ces signaux ont maintenant balayé environ 15 000 étoiles et leurs planètes en orbite, mais cela ne représente qu'une infime partie des 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée.

De plus, il faut du temps pour que tout message de retour des extraterrestres revienne, donc seules les étoiles à moins de 50 années-lumière ont eu le temps de répondre depuis que la Terre a commencé à diffuser hors de la planète, soutient l’astrophysicien.

Pire encore, les signaux radio les plus anciens de la Terre n'ont pas été délibérément diffusés dans l'espace, ils sont donc probablement si brouillés après environ une année-lumière que les extraterrestres seraient incapables de les distinguer.

Wandel a découvert qu'à moins que les civilisations intelligentes ne soient très nombreuses, avec plus de 100 millions de planètes technologiquement avancées dans la Voie lactée, il est probable que les signaux de la Terre n'aient pas atteint une autre forme de vie intelligente.

Cependant, avec le temps, et à mesure que notre planète émet de plus en plus d’ondes radio, il devient plus probable que les signaux technologiques de la Terre trouvent des auditeurs intelligents.

Les résultats suggèrent qu'il n'y a peut-être pas de civilisations intelligentes à environ 50 années-lumière de notre planète, a-t-il écrit.