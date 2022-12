Les Raptors en quête de solutions

Les Raptors de Toronto peinent à trouver leur erre d’aller depuis le début de la campagne, si bien qu’ils affichent un dossier de 13-15. Les meneurs de l’équipe de la Ville Reine ne baissent pas les bras pour autant et sont convaincus que la solution se trouve à l’interne.

Mercredi, les hommes de Nick Nurse se sont écroulés devant leurs partisans réunis au Scotiabank Arena. Ils ont mené les Kings de Sacramento pendant plus de trois quarts avant de s’incliner 124 à 123.

Ce faisant, les Raptors ont perdu un troisième duel consécutif. Leur récent voyage en Floride n’a pas été des plus concluants, alors qu’ils ont été vaincus deux fois par l’une des pires formations de la NBA, le Magic d’Orlando.

«J’ai l’impression qu’en tant que groupe, unité et organisation, nous essayons de rester positifs, a estimé le jeune Scottie Barnes après le match de mercredi, selon le “Toronto Sun”. C’était vraiment un match à notre portée. Nous aurions dû gagner.»

«Mais nous essayons de garder la tête haute et de retourner au travail demain [vendredi]. Nous devons évaluer ce que nous pouvons faire pour rectifier le tir et nous améliorer tous les jours.»

Retrouver son rythme

La seule équipe canadienne du circuit Silver a connu son lot d’ennuis à l’infirmerie en amorce de campagne. Les «Raps» doivent maintenant composer sans les services de Precious Achiuwa, Otto Porter fils et O.G. Anunoby.

L'heure n'est toutefois pas aux excuses, et la présence de vedettes comme Pascal Siakam et Fred VanVleet devrait se traduire dans la colonne des victoires.

«Nous devons trouver la façon de retrouver notre confiance et notre énergie, a estimé Siakam. Nous avons besoin de gagner quelques matchs, et le portrait de la situation sera bien différent.»

«Une fois que tu gagnes un premier match, ça peut devenir contagieux et entraîner d’autres résultats positifs», a renchéri Thaddeus Young.

Pour mettre fin à leur glissade - les Raptors ont perdu six de leurs 10 derniers matchs - ils devront rester fidèles à leur identité, selon Nurse.

«Nous semblons avoir perdu en confiance dans notre prise de décision et notre efficacité au panier, et ç’a un impact sur ce que nous faisons, a conclu l’entraîneur-chef. Nous ne pouvons pas laisser ces facteurs influencer notre identité et notre philosophie d’équipe, mais c’est le cas présentement.»

L’équipe de la Ville Reine tentera de museler Kevin Durant, Kyrie Irving et les Nets de Brooklyn vendredi, à Toronto.