LNH: Une saison de misère pour les Ducks

Malgré plusieurs espoirs de premier plan au sein de son équipe, la reconstruction est douloureuse chez les Ducks d’Anaheim.

Avant la rencontre contre le Canadien hier, la formation californienne était au dernier rang de la LNH avec seulement 17 points. Pire encore, elle n’avait remporté qu’un seul match en temps régulier à ses 30 premières sorties.

Ses unités spéciales sont pathétiques. Les Ducks se situent au 30e rang pour l’avantage numérique et à la 32e et dernière place en désavantage numérique. C’est assez particulier lorsqu’on sait qu’ils comptent sur des joueurs de la trempe de Trevor Zegras, Troy Terry, Cam Fowler et Mason McTavish.

Jeudi matin, on a vu une équipe de dernière place à l’entraînement. Les joueurs semblaient désorganisés et le moral n’était pas à son plus haut niveau.

« Quand les choses vont moins bien, c’est facile de se retourner l’un contre l’autre, a expliqué Trevor Zegras. Tu demandes pourquoi ça arrive à ton équipe.

« La seule chose qu’on a, ce sont nos coéquipiers. Lorsque tu regardes les statistiques et les classements, tu peux perdre la tête parce que c’est ta réalité quotidienne. Nous avons un bon groupe de joueurs et on va se tenir ensemble jusqu’à la fin. »

Une question de leadership ?

À la fin de la dernière saison, les Ducks ont subi une lourde perte avec le départ à la retraite de Ryan Getzlaf. De l’aveu même de Zegras, les souliers sont très grands à remplir.

« J’ai joué avec lui deux ou trois ans et certains de mes coéquipiers plus de 10 saisons, a-t-il mentionné. Quand tu le regardais dans le vestiaire, tu avais le goût de jouer pour lui et de tout donner sur la glace.

« Getzy faisait toujours les bonnes choses au bon moment. Ça pouvait être un lancer ou une mise en jeu en fin de match.

« Je ne dis pas que nous n’avons pas de gars pour le remplacer. Toutefois, lorsqu’on regardait sa feuille de route et tout ce qu’il accomplissait, c’était facile de le suivre. »

Garder le groupe uni

L’entraîneur-chef Dallas Eakins est lucide quant aux déboires de son équipe.

« Tu dois te serrer les coudes, a-t-il mentionné. À la fin, c’est tout ce que tu as. Nous avons fait un bon boulot à ce niveau surtout nos joueurs dans la chambre. C’est frustrant.

« On essaye de bâtir le futur et parfois, ça vient avec de la frustration, de l’adversité et des coups dans les dents. À long terme, ça va être payant.

« On tente d’afficher une attitude neutre devant ce qui se passe. Il y a des choses qu’on doit améliorer et on va célébrer les choses qu’on fait de bien. La bonne nouvelle, c’est que nos joueurs se présentent chaque jour.

« On a été très bons pour garder un bon moral tout en continuant de travailler fort. »