«Mot en n»: le CRTC a outrepassé ses pouvoirs à l'égard de Radio-Canada

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a outrepassé ses pouvoirs conférés par la Loi sur la radiodiffusion à l’égard de Radio-Canada dans l’affaire du «mot en n».

En juin dernier, le CRTC avait blâmé le diffuseur public pour l’emploi et la redite de «ce mot commençant par la lettre en n» lors d’une émission de radio. Radio-Canada s’était alors excusée publiquement à la demande du CRTC, mais avait porté en appel cette décision, jugeant que l'organisme fédéral n’avait ni l’autorité ni la juridiction pour prendre une telle décision, l’accusant au passage de bafouer la liberté de presse.

Radio-Canada a également souligné dans un article paru mercredi que «le CRTC avait rendu cette décision en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada et que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité».

Mais une disposition propre à la société d’État convient que «la programmation de la Société devrait à la fois refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada», a ajouté le diffuseur public.

Dans cette optique, selon ce qu'a rapporté Radio-Canada, la requête du procureur général fait valoir que la jurisprudence de cette disposition n’attribue aucun pouvoir ni aucune compétence au CRTC.

Le procureur général indique aussi dans sa requête qu’«aucune autre disposition de la Loi ne permet au CRTC de réguler, par ordonnance, le contenu diffusé en ondes» et ajoute qu’il «a omis de se prononcer», notamment sur la protection que la Loi sur la radiodiffusion accorde à la liberté d'expression et à l'indépendance journalistique des radiodiffuseurs.

La décision du CRTC a donc été «rendue sans compétence», a tranché le procureur général.