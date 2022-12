« On ne méritait pas ce match » – Martin St-Louis

Le bleu poudre, la couleur des Expos de Montréal, ne porte pas bonheur au Canadien. En trois matchs avec ce gilet, le CH a subi trois revers : 5 à 1 contre les Devils, 4 à 2 contre les Kings et 5 à 2 contre les Ducks. Après le match, Martin St-Louis a confirmé qu’il n’est pas le plus grand partisan de ce chandail. Sur une note plus sérieuse, l’entraîneur en chef a dressé un bilan très honnête de cette rencontre.

« On mérite ce qu’on a ce soir. On ne méritait pas ce match. Même si on avait gagné, on ne la méritait pas. »

– Martin St-Louis

À l’instar de St-Louis, Nick Suzuki a décrit ce revers de 5 à 2 contre les Ducks d’une façon très honnête. Le capitaine n’était visiblement pas heureux de l’effort de son équipe.

« Nous n’avons pas assez bien joué pour gagner. Nous savions que nous avions besoin de travailler, mais nous nous sommes laissé tomber. Ça ne peut pas survenir. Notre départ n’était pas bon, nous étions endormis. Nous voulons bien jouer à la maison et nous ne le faisons pas dernièrement. »

– Nick Suzuki

Auteur des deux buts face aux Ducks, ses 18e et 19e buts de la saison, Cole Caufield n’avait rien d’un jeune homme heureux dans le vestiaire du CH.

« Il n’y a aucune raison pour sortir aussi amorphe en début de match comme nous l’avons fait. Quand tu perds 2 à 0, c’est difficile de revenir dans cette ligue. Nous avons un peu trouvé notre jeu en troisième, nous n’avions rien à perdre. Nous nous sommes battus. Il y a un peu de positif, mais nous avons perdu. »

– Cole Caufield

Déjoué deux fois en 28 secondes en première période et trois fois sur 30 tirs, Jake Allen a fait la même lecture de ce match que ses coéquipiers.

« C’est la LNH, toutes les équipes sont dangereuses. Nous n’étions pas aussi alertes, notre exécution n’était pas bonne. »

– Jake Allen