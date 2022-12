Pas facile de prendre sa retraite en cette période de turbulences

Pas facile de prendre sa retraite dans une période de turbulences économiques et boursières. Inflation, volatilité boursière, placements qui ne rapportent pas autant que ce qu’on espérait... Les sources d’inquiétude sont nombreuses.

Si vous envisagez de prendre votre retraite à court terme, avouons que la conjoncture actuelle n’est guère rassurante. D’un côté, l’inflation érode le pouvoir d’achat, alors que les taux d’intérêt montent sur divers types de prêts et que les rendements ne sont pas aussi bons que prévu...

Autant de raisons de s’inquiéter des ressources dont vous disposerez une fois que vous aurez quitté le marché du travail. Ces conseils vous aideront à stabiliser votre budget et à éviter les principaux écueils qui vous guettent.

Rester investi

Les rendements de vos placements vous inquiètent et vous envisagez de revoir vos investissements ? Sarah-Viviane Gervais, planificatrice financière chez Desjardins, rappelle qu’on ne devrait pas retirer de placements en période baissière. « Si vous le faites, vous allez automatiquement encaisser une perte et vous ne pourrez pas compter sur la remontée des marchés pour vous renflouer », dit-elle.

Retirer des placements et encaisser des pertes aura aussi nécessairement un impact important sur vos revenus de retraite. « C’est normal d’être inquiet, mais pour calmer cette insécurité, je recommande plutôt de rencontrer votre planificateur financier. Il pourra vous rassurer et éventuellement ajuster votre stratégie ou rééquilibrer les investissements », conseille-t-elle.

Être prudent avant d’investir dans d’autres produits

Avec la hausse des rendements de certains produits de placement, on peut être tenté de retirer des investissements et d’acheter des CPG, par exemple, pour en profiter.

Une stratégie que déconseille la planificatrice pour les mêmes raisons que celles qu’elle a évoquées précédemment, mais aussi parce qu’on ne devrait pas mener sa stratégie d’investissement dans l’urgence et sous le coup des émotions.

« En revanche, si vous disposez de liquidités ou d’une nouvelle épargne, rien n’empêche de les investir dans un produit qui offre un rendement intéressant actuellement », ajoute-t-elle.

Réduire les dettes

Une fois que l’on est à la retraite, en général, les revenus diminuent. Or, si l’on est endetté, une part plus importante de notre budget devra être consacrée au remboursement de nos créanciers. C’est pourquoi il est essentiel de liquider ses dettes avant de quitter le marché du travail et surtout de ne pas s’endetter davantage !

On parle ici de prêt hypothécaire, lorsque c’est possible. Cela dit, de plus en plus de personnes arrivent à la retraite sans avoir fini de payer leur propriété, ce qui n’est pas nécessairement un facteur négatif.

« Ce sont surtout les dettes de consommation qu’il faut veiller à rembourser, en particulier celles à un taux d’intérêt élevé, comme les cartes de crédit », explique Sarah-Viviane Gervais.

Une fois libéré de ce poids, ce sera plus facile de boucler votre budget à la retraite, même si vos revenus ont baissé par rapport à ceux que vous gagniez durant votre vie active.

Préparer des scénarios

À l’aide de votre planificateur financier, établissez plusieurs scénarios pour évaluer la meilleure stratégie d’investissement puis de décaissement au moment de la retraite. « Assurez-vous qu’il utilise les normes de projection de l’Institut de planification financière du Québec basées sur des hypothèses conservatrices », indique Sarah-Viviane Gervais.

En effet, ce n’est pas à un an ou deux de la retraite qu’il faut prendre des risques avec vos avoirs. Ce plan vous aidera à avoir une vision d’ensemble et à prendre des décisions éclairées.

Si vous êtes en couple, elle recommande aussi que chacun établisse un plan individuel qui pourra être mis en place en cas de séparation ou de décès.

« Révisez également votre police d’assurance vie pour vous assurer que vos proches seront à l’abri du besoin. Une assurance prêt hypothécaire permettra également de payer celui-ci en cas de décès », suggère-t-elle.

CONSEILS :