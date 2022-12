Québec «en retard» sur l’aménagement de patinoires couvertes

La Ville de Québec est « en retard » sur l’aménagement de patinoires réfrigérées couvertes et c’est à cause du manque de « volonté politique » de l’administration précédente.

C’est le constat que fait le conseiller responsable des sports et loisirs au comité exécutif, Jean-François Gosselin.

« Inacceptable »

À la suite du reportage du Journal sur les patinoires couvertes de Stoneham et Boischatel, qui sont victimes de leur popularité au point où on doit réserver l’accès aux résidents lors de certaines périodes, M. Gosselin estime « inacceptable » que la capitale de l’hiver ne soit pas dotée de ces patinoires.

« On est en retard. Les responsables, c’est les mêmes aujourd’hui qui s’opposent à ça. Ceux qui étaient dans l’administration Labeaume avant. Clairement, on voit que l’ancienne administration n’a pas mis de l’avant ces projets-là et à Québec, la ville centrale, on se retrouve à être les seuls à ne pas avoir cette infrastructure. »

C’est selon lui d’un « manque de volonté politique » de l’administration qui avait « d’autres priorités ».

Opinion différente

Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, qui a remplacé Équipe Labeaume, diffère d’opinion. « On avait plein d’arénas à entretenir. L’ancienne administration a investi dans ces équipements-là. »

Il dit demeurer avec des questions sur l’allongement de la saison avec une glace réfrigérée, sur les coûts, sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour les entretenir.

« Pour faire bouger les jeunes, c’est-tu la meilleure façon de maximiser l’investissement ? Je me pose encore la question. »

Jackie Smith, qui avait qualifié ces projets de « luxe », a modéré sa position, aujourd'hui. « C’est de bonnes nouvelles d’entendre que c’est un immense succès dans d’autres municipalités. »

Le problème vient d’après elle de l’intention de construire une patinoire couverte par arrondissement.

Or, le besoin se fait bien plus sentir en périphérie que dans les quartiers centraux, juge-t-elle.

Le maire Marchand est quant à lui conforté dans sa décision. « J’ai pu discuter avec le maire de Stoneham et notre discussion me confirme que nous allons dans la bonne direction à Québec. »

— Avec Taïeb Moalla