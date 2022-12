Revers des Leafs: la séquence heureuse de Marner prend fin face aux Rangers

Pour la première fois en 24 matchs, Mitch Marner n’a pas obtenu de point. Les Rangers de New York l’ont muselé, tout comme les autres gros canons des Maple Leafs de Toronto, dans une victoire de 3 à 1, jeudi au Madison Square Garden.

La séquence productive de l’ailier ontarien a ainsi pris fin à 23 duels, un record d’organisation chez les Leafs. Marner a inscrit 11 buts et 31 points depuis le dernier match où il n’a pas noirci la feuille de pointage, le 24 octobre, face aux Golden Knights de Vegas.

Marner et Auston Matthews ont vu leurs huit tentatives être bloquées par un Igor Shesterkin en pleine possession de ses moyens dans le duel du jour. Le dernier récipiendaire du trophée Vézina n’a flanché que devant Michael Bunting, effectuant 22 parades pour signer la victoire.

Le défenseur Conor Timmins, acquis des Coyotes de l’Arizona il y a trois semaines, a d’ailleurs récolté une cinquième mention d’aide en autant de matchs avec les Leafs.

À l’instar de celles des Leafs, ce ne sont pas les étoiles offensives des Rangers qui ont dicté l’allure du match. Jimmy Vesey a enfilé l’aiguille deux fois, tandis que Filip Chytil a ouvert la marque en supériorité numérique.

Il s’agit d’un premier revers en temps réglementaire en 16 matchs pour les Maple Leafs. Ils seront en visite à Washington, samedi, pour y affronter les Capitals. Alexander Ovechkin pourrait égaler la marque de Gordie Howe (801 buts) lors de ce duel.

Quant à eux, les Rangers sont tout feu tout flamme depuis une dizaine de jours. Ils ont remporté leurs cinq derniers matchs, et ce, face à de grandes pointures : les Devils du New Jersey, l’Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Blues de St. Louis.

Les «Blueshirts» tenteront de poursuivre sur cette lancée face aux Flyers à Philadelphie, samedi.