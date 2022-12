SAAQ: un oubli empêche un chauffeur de taxi de travailler pendant 1 an

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) interdit à un chauffeur de taxi de Sherbrooke de conduire son taxi pour une période d'un an, puisqu’il a oublié de renouveler son permis.

Alain Bergeron et son employeur, Taxis de Sherbrooke, dénoncent la situation.

«Quand ça fait 15 ans que tu fais ta job en respectant la loi et que tu te fais empêcher de travailler pendant un an pour un oubli, tu ressens de l’injustice», a raconté le chauffeur suspendu.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Le 2 décembre dernier, Alain Bergeron a été intercepté dans un stationnement de Sherbrooke par un contrôleur routier pour une inspection de routine.

Ce dernier découvre que le permis de chauffeur autorisé, nécessaire pour conduire un taxi, de M. Bergeron est expiré.

Comme le prévoit la loi, le véhicule est remorqué et le permis de conduire du chauffeur est suspendu pendant sept jours.

«Quand je me suis présenté à la SAAQ sept jours plus tard, on m’a dit que je ne pouvais pas renouveler mon permis de chauffeur autorisé avant l’année prochaine. Je n’en revenais pas. Je suis retourné à quelques reprises pour être certain qu’il n’y avait pas eu une erreur, mais on m’a fourni la même réponse», a expliqué Alain Bergeron.

capture d'écran | TVA Nouvelles

En effet, la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, en vigueur depuis 2020, stipule que pour obtenir un permis de chauffeur autorisé «vous ne devez pas faire l’objet d’une sanction ou avoir fait l’objet d’une sanction dans les 12 derniers mois.»

Une disposition injuste selon M. Bergeron.

«À 50 ans, trouver un autre emploi alors que j’étais heureux dans ce que je faisais, c’est stressant.»

Le copropriétaire des Taxis de Sherbrooke, Gabriel Hallé, vient à la défense de son employé.

«C’est vrai que notre employé a oublié de renouveler son permis de chauffeur autorisé et il est normal qu’il y ait des conséquences comme une suspension de sept jours. On aurait été prêt à payer une amende aussi. Mais empêcher un homme honnête d’exercer son emploi pour une période d’un an, c’est complètement exagéré. En plus, nous sommes en pleine pénurie de main d’œuvre et nous n’avons pas le luxe de se passer d’un chauffeur d’expérience comme Alain.»

Gabriel Hallé espère que la loi sera modifiée.