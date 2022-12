Sécurité piétonne: Plante «fière de plateauiser» Montréal

Accusée jeudi matin de rester les bras croisés après le décès d’une fillette de sept ans happée par une voiture dans l’arrondissement de Ville-Marie, la mairesse Valérie Plante a annoncé de nouvelles mesures d’apaisement quelques heures plus tard.

Les panneaux d’arrêt seront ainsi surdimensionnés sur la rue Parthenais à l’approche de l’intersection avec la rue De Rouen, où s’est déroulé le drame quelques jours plus tôt.

La chaussée sera également rétrécie sur Parthenais près des rues De Rouen et Larivière afin de limiter le flux et la vitesse des véhicules.

La présence policière sera plus importante puisque le manque de brigadiers se fait ressentir à proximité des établissements scolaires en raison d’une pénurie.

Cette annonce survient peu de temps après que la mairesse a essuyé une vague de critiques de l’opposition lors de la tenue du conseil municipal jeudi.

«Pourquoi il n’y a toujours pas des mesures d’apaisement de la circulation et un brigadier à l’angle de Rouen et Parthenais, et ce malgré les multiples demandes des citoyens et de l’établissement scolaire?» a lancé la conseillère de l’opposition Alba Zuniga-Ramos lors du conseil municipal jeudi matin.

Accusée dans un premier temps de refuser de répondre, Mme Plante n’a ensuite pas hésité à retourner les accusations à l’encontre de l’équipe d’Ensemble Montréal.

La mairesse a notamment accusé deux conseillers de l’opposition d’avoir voté cette semaine contre l’installation d’une saillie de trottoir lors du conseil d’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges.

«Vous venez nous dire la morale comme quoi on ne s’occupe pas de nos gens? Mais ça suffit, c’est hypocrite de nous accuser comme vous le faites en ce moment», a-t-elle répliqué.

Mme Plante s’en est aussi prise à son prédécesseur, Denis Coderre, assurant qu’il «refusait systématiquement qu’on mette des dos d’âne ou une quelconque signalisation parce que ce n’était pas bon pour la fluidité».

Suggérant alors à l’opposition de faire «un examen de conscience», la mairesse s’est dit «fière qu’on plateauise parce que ça veut dire que la sécurité est en haut de la liste», faisant ainsi référence à la modification des rues dans Le Plateau-Mont-Royal.

«Le premier argument quand on pense à sécuriser les rues, ce ne serait plus la fluidité, mais bien la sécurité», a-t-elle avancé.

Selon les données de la Ville, un total de 225 saillies de trottoir a été installé dans les dernières années sur le territoire de la métropole et 10 rues ont profité d’un réaménagement complet, dont De Rouen et Parthenais. Des dos d’âne ont aussi été installés sur 11 rues du Centre-Sud dans les semaines précédentes.