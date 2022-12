Série de Noovo: vente des droits de distribution mondiale pour «L'homme qui aimait trop»

Comme d’autres productions de chez nous, la série «L’homme qui aimait trop» des auteurs Anne Boyer et Michel D’Astous voyagera jusqu’à de nouveaux publics à l’international.

Les droits de distribution mondiale de cette production traitant d’infidélité, de trahison et de pluriamour ont en effet été acquis par Keshet International, qui disposent d'antennes à Tel-Aviv, Londres, Los Angeles ainsi qu'en Allemagne.

La dramatique «L’homme qui aimait trop», dont huit épisodes ont été présentés l’hiver dernier à l’antenne de Noovo, sera distribuée sous le nom «Too Much Love».

Patrice Godin joue un bon père de famille et homme respectable, dont la vie est partagée entre son travail de représentant commercial et ses deux vies conjugales et familiales. Le réalisateur Yves Christian Fournier a aussi dirigé les comédiens Nadia Kounda, Hélène Florent, Fanny Mallette et Martin-David Peters pour les besoins de la série, qui peut être rattrapée sur Crave.

«Duo Productions a conçu un thriller relationnel élégant et bien rythmé qui suscite de nombreuses conversations en raison des choix et du style de vie controversés de l’antihéros. En regardant sa vie se dérouler à l’écran, le public sait qu’il ne devrait pas l’aimer, mais d’une manière ou d’une autre, il sympathise avec lui. C’est une fiction très bien écrite, captivante et surprenante», a indiqué dans un communiqué la vice-présidente des acquisitions et des coproductions de Keshet International, Anke Stoll, jeudi.

«Duo Productions est très heureuse de cette entente avec un partenaire d’exception qui a une réputation internationale impeccable et qui mise toujours sur du contenu de la plus haute qualité. [...] Nous sommes convaincus que Keshet International fera rayonner cette magnifique série à travers le monde », a dit pour sa part le chef du développement international chez DUO Productions, Hugo d’Astous.