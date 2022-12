Six diplomates chinois quittent le Royaume-Uni après des heurts dans un consulat

Six diplomates du consulat de Chine de Manchester ont quitté le Royaume-Uni après avoir été mis en cause dans la violente agression en octobre d'un militant prodémocratie de Hong Kong, a indiqué mercredi le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

«Les violences commises au consulat de Chine à Manchester sont inacceptables», a tweeté M. Cleverly. «Six fonctionnaires du consulat chinois, dont le consul général, ont quitté le Royaume-Uni à la suite de l'incident scandaleux survenu en octobre», a-t-il écrit.

Des vidéos de cet incident le 16 octobre montraient des individus sortant du consulat pour détruire les banderoles de manifestants prodémocratie qui protestaient. De violentes altercations s'ensuivent et, sur des images, un manifestant est vu au sol, recevant des coups dans l'enceinte diplomatique après y avoir été visiblement tiré de force.

Le Royaume-Uni avait sèchement rappelé Pékin à l'ordre sur le droit à manifester sur le sol britannique tandis que la Chine mettait en cause des «fauteurs de troubles» entrés «illégalement» dans l'enceinte de ce consulat.

Dans le cadre de l'enquête, la police de Manchester «a demandé la levée de l'immunité diplomatique pour six responsables chinois afin qu'ils puissent être interrogés», a expliqué M. Cleverly, précisant avoir donné une date butoir à la Chine qui a expiré mercredi.

«En réponse à notre demande, le gouvernement chinois a désormais renvoyé du Royaume-Uni ces responsables, dont le consul général lui-même», a-t-il ajouté.

L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a toutefois contredit M. Cleverly mercredi affirmant qu'il avait fait des «commentaires irresponsables en déformant les faits».

«Le gouvernement britannique a échoué à empêcher effectivement l'intrusion et l'attaque provoquées par ces émeutiers et à protéger les bâtiments et le personnel du consulat chinois», a affirmé l'ambassade dans un communiqué mis en ligne sur son site internet.

«La partie britannique ne montre aucun respect pour la justice et l'état de droit, et elle se montre irresponsable et scandaleuse au plus haut point», a-t-elle ajouté.

Londres a affirmé il y a deux semaines que «l'âge d'or» espéré encore en 2015 par Londres avec Pékin était terminé. Le premier ministre Rishi Sunak avait alors estimé que la Chine représentait «un défi systémique pour nos valeurs et nos intérêts, un défi de plus en plus criant tandis que le pays évolue vers un autoritarisme encore plus grand».