Tennis Canada: Félix et Leylah premiers de classe

Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez ont été choisis respectivement joueur et joueuse de l’année par Tennis Canada, jeudi, empochant chacun le prix d’athlète par excellence en simple.

Auger-Aliassime a connu une saison faste, se distinguant particulièrement cet automne. Ayant reçu les deux principales distinctions chez les hommes pour une deuxième fois de suite, il a conclu 2022 au sixième rang mondial, remportant quatre titres au sein du circuit de l’ATP.

Après avoir triomphé à Rotterdam, en février, «FAA» a soulevé le trophée dans trois compétitions consécutives lors des semaines précédant les Finales de l’ATP, auxquelles il a participé. Champion à Florence, Anvers et Bâle, il a aussi contribué au gain de son pays à la Coupe ATP l’hiver dernier et évolué à la Coupe Laver en septembre, mais surtout, il a gagné ses quatre duels de la Coupe Davis pour mener l’unifolié vers la première conquête de son histoire.

Pour sa part, Fernandez a récolté les deux prix d’excellence féminins pour une troisième fois en carrière. Cette année, elle a défendu avec succès sa couronne à Monterrey et atteint les quarts de finale à Roland-Garros, disposant au passage des 12e et 23e raquettes mondiales, Belinda Bencic et Amanda Anisimova. Elle fut aussi un élément-clé de l’équipe canadienne de la Coupe Billie Jean King qui a balayé la Lettonie en avril, en plus de participer à ce tournoi par nation à Glasgow. En 2022, Fernandez a signé une fiche de 5-1 à la Coupe Billie Jean King, perdant son seul duel contre Bencic, membre de l’équipe championne. Elle a terminé l’année au 39e échelon mondial.

«Nos athlètes et notre organisation ont atteint de nouveaux sommets, tant sur le terrain qu’à l’extérieur. Félix, qui a mené Équipe Canada vers son tout premier titre de la Coupe Davis et qui a conquis quatre trophées de simple de l’ATP, mérite amplement ces honneurs chez les hommes. Du côté féminin, Leylah a continué de démontrer son talent et de prouver qu’elle fait partie des meilleures de la WTA», a affirmé dans un communiqué Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada.

Autres lauréats:

De son côté, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino a mis la main sur le titre de joueuse la plus améliorée; Gabriel Diallo a eu droit à l’équivalent masculin. L’Ontarien Denis Shapovalov a empoché l’honneur du joueur de double par excellence, tandis que Gabriela Dabrowski a obtenu le même prix chez les femmes.

Au nombre des récipiendaires, Diallo s'est illustré aux Championnats Banque Nationale de Granby en août. En 12 mois, l'athlète de 21 ans est passé du 988e au 228e échelon. Il a également fait partie de l'équipe gagnante de la Coupe Davis, disputant son premier match lors du tournoi à la ronde des Finales en septembre.