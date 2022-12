Tout est en place à Shawinigan

Les boxeurs prenant part aux trois combats les plus attendus du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu vendredi au Centre Gervais Auto de Shawinigan n’ont pas éprouvé de problème sur la balance, jeudi.

Évidemment, les lourds Arslanbek Makhmudov (15-0-0, 14 K.-O.) et Michael Wallisch (23-5-0, 16 K.-O.) n’avaient pas de limite à respecter.

Cependant, les amateurs de boxe seront heureux de savoir que le premier des deux hommes est nettement plus lourd que son rival : Makhmudov se trouvait à 265,4 lb, comparativement à 234,4 lb pour celui qui tentera de lui ravir ses ceintures NABF et NABA.

Du côté féminin, la Canadienne Mary Spencer (7-0-0, 5 K.-O.) et son opposante Femke Hermans (13-4-0, 5 K.-O.) ont affiché un poids identique de 152,8 lb en prévision de leur choc pour la couronne IBO des 154 lb.

Puis, le Montréalais Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O.) a également présenté un poids correspondant à celui de son adversaire, Joshua Conley (17-4-1, 11 K.-O.). Les deux pugilistes ont fait grimper l’aiguille du pèse-personne à 159,6 lb.