Un an après sa fermeture, la station de ski Gallix rouvre ses portes

La station de ski Gallix à Sept-Îles rouvre ses portes après avoir réussi à remettre en état sa remontée mécanique qui avait été endommagée à la suite d’un affaissement de sol à l’automne 2021.

Les skieurs pourront recommencer à dévaler les pentes le 23 décembre après une année de pause forcée.

«L’équipe a tellement travaillé fort pendant la dernière année. Les frissons sont apparus sur le dos», a indiqué le président de la station, Marc Duchaine.

Depuis trois semaines, l'équipe de la station se familiarise avec un système plus moderne installé parallèlement à la remise en état de la station motrice. Cette dernière s’était affaissée à l'automne 2021 après le débordement d’un ruisseau qui avait emporté une portion de terrain au bas des pistes.

Tout en coordonnant les travaux de réparation, l'équipe de la station devait trouver les fonds puisque l'assurance ne couvrait pas la totalité des dommages. Les villes de Port-Cartier, Sept-Îles et à la MRC de Sept-Rivières ont octroyé une aide d'un demi-million de dollars à laquelle il faut ajouter 410 000 $ provenant de donateurs privés.

La dernière contribution a été annoncée cette semaine : ArcelorMittal a fait un don de 250 000 $. Il reste un peu moins de 300 000 $ à aller chercher pour atteindre l'objectif de 1,2 million $. Le président Marc Duchaine se dit impressionné par la mobilisation des citoyens et des gens d'affaires de la région lors de cet épisode difficile pour la station.

«Les gens de la région y croient. Il y a un engouement autour de la station de ski et ça paraît avec ces dons-là.»

La direction de la station aurait souhaité ouvrir le 17 décembre, mais les températures douces et les pluies de la semaine dernière ont nui à la fabrication de la neige.

Il a été convenu d'ouvrir la station le 23 décembre.

Par ailleurs, l'équipe a été en partie renouvelée. Il reste encore quelques postes disponibles souligne Marc Duchaine.

«On a encore besoin d'un dameur, d'une personne en charge des communications. On a besoin d'un comptable encore. Les postes à combler font en sorte qu'il faut que les travailleurs et les employés donnent les bouchées doubles de rendement, comme c'est le cas un peu partout. On a du nouveau monde. Il faudra être indulgent cet hiver. On n’a pas l'expérience des années passées. Il va falloir être diplomate avec l'équipe.»

Pour faciliter l'accès à la station qui a été fermée pendant un an, la Ville de Sept-Îles a décidé de rendre gratuit le transport collectif vers la station pendant la période des Fêtes et la semaine de relâche.