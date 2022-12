Un nouveau défi pour Drew Brees

L'ancien quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans, Drew Brees, a été nommé entraîneur adjoint par intérim de l'université Purdue dans la NCAA, jeudi.

L’arrivée de Brees en Indiana vise à aider la transition du changement d’entraîneur-chef, puisque Ryan Walters a été récemment embauché après le départ de Jeff Brohm.

«Brees déménagera à West Lafayette pendant le changement d'entraîneur pour apporter ses connaissances, sa perspicacité et son expérience à l'équipe. Il aura également la possibilité de travailler sur le terrain avec des athlètes et de participer à des activités de recrutement», peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias.

Le vice-président et directeur des sports de Purdue, Mike Bobinski, était très heureux de pouvoir compter sur l’arrivée de celui qui a joué pendant 20 ans dans la NFL.

«Pendant plus de deux décennies, Drew Brees a montré au monde ce qui rend notre équipe spéciale. C'était un joueur de football d'élite, mais surtout, Drew est un leader extraordinaire. Pouvoir compter sur ses idées sur le terrain de football et dans nos bureaux d'entraîneurs durant cette période de transition sera d'une grande valeur pour nos étudiants-athlètes et notre personnel. Nous sommes reconnaissants à l'égard de Drew pour sa volonté de partager son temps et son expertise», a expliqué Bobinski.

Purdue (8-5) a récemment remporté le titre de la division Big Ten West pour la première fois de l'histoire du programme la saison dernière. Brees aidera l’équipe d’instructeurs en vue du Citrus Bowl contre LSU le 2 janvier prochain.

Au cours de sa carrière universitaire à Purdue entre 1997 et 2000, il a mené son équipe vers son deuxième Rose Bowl pour terminer sa carrière avant son entrée dans la NFL en 2001 avec les Chargers de San Diego .

«Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler avec notre équipe au cours des prochaines semaines au moment où nous nous préparons pour le Citrus Bowl, a précisé Brees. Je le vois non seulement comme une opportunité d'entraîner et de guider ce groupe de jeunes hommes, mais aussi une préparation pour l'avenir de Purdue avec le nouvel entraîneur-chef Ryan Walters. J'ai eu une excellente conversation avec Ryan et j'adore l'énergie, la passion et les détails qu'il apportera à notre programme. L'avenir est prometteur et il n'y a pas de meilleur moment pour revenir.»