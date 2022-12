Un rapport attendu sur les événements du 6 janvier

Le rapport de la commission sur les événements du 6 janvier 2021 sera finalement déposé mercredi prochain. Ce ne sera pas trop tôt.

Des centaines de participants à l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, ont déjà été inculpés, mais les principaux acteurs politiques en cause n’ont pas encore eu à rendre des comptes et l’ultime responsable de ce coup d’État manqué reste confortablement installé dans son repaire floridien.

Les attentes sont très élevées quant à ce rapport qui devrait mener à des recommandations de poursuites au criminel contre l’ex-président sur la base de preuves solides.

Sera-t-il le seul ? Cela reste à voir.

Il était temps

Il s’est fait attendre, ce rapport. Les faits auraient pu justifier une condamnation politique de Donald Trump dès son second procès en destitution, mais les républicains n’ont pas osé s’aliéner ses partisans.

On a attendu longtemps pour entamer une commission d’enquête à la Chambre et on a reproché à la commission de se traîner les pieds, mais les éléments de preuve révélés lors des audiences publiques de l’été dernier ont atténué ces critiques.

Ce rapport arrive tard, mais les commissaires auraient peut-être souhaité avoir encore quelques semaines pour compléter le travail.

Une montagne de preuves

La commission a révélé de très nombreux éléments de preuve qui établiront que les événements du 6 janvier faisaient partie d’un plan concerté pour renverser l’élection de 2020, ni plus ni moins qu’une tentative de coup d’État.

Les preuves continuaient à s’accumuler. Par exemple, des retranscriptions de messages textes entre le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, et 34 élus républicains contiennent des passages accablants, dont celui où un membre du Congrès presse le président d’alors d’invoquer la loi martiale pour se maintenir en poste.

Ces nouveaux éléments ravivent le débat sur la profondeur attendue des recommandations de poursuites qui seront transmises au ministre de la Justice.

Qui portera le blâme ?

Jusqu’où iront les recommandations de poursuites ? Tous les membres de la commission s’entendront probablement pour dire que l’ex-président Trump doit porter une bonne partie du blâme pour avoir incité l’insurrection violente pour laquelle des participants qui prétendaient agir en son nom ont déjà été jugés et condamnés.

Il est moins clair que les deux membres républicains de la commission souhaitent faire porter le blâme pour ces attaques contre la démocratie par le Parti républicain lui-même.

La question fondamentale à laquelle le rapport apportera des éléments de réponse est de savoir si la tentation autoritaire qu’on a vue à l’œuvre le 6 janvier n’était qu’un spasme momentané lié à l’aberration temporaire représentée par Donald Trump, ou si elle était le symptôme d’un malaise démocratique plus profond qui a des assises larges et durables dans le Parti républicain.

Si le Parti républicain est blâmé, ses membres se réfugieront probablement dans une interprétation cynique des conclusions du rapport comme un exercice essentiellement partisan de la part des démocrates, ce qui permettra aux éléments les plus extrêmes et antidémocratiques de consolider leur emprise sur le parti.