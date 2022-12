Valérie Plante se dit fière de son bilan en habitation

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a clamé jeudi être fière du bilan de son administration en habitation, bien que seulement le tiers de logements qu’elle avait promis de construire en 2017 ait finalement été construit.

« Oui on est fiers, parce que depuis le jour 1 de notre arrivée à l’Hôtel de Ville en 2017, on a mis énormément de temps et de ressources pour mieux loger les Montréalais et Montréalaises et faire en sorte qu’ils restent à Montréal, a soutenu la mairesse en séance du conseil municipal. On n’a jamais lésiné sur les efforts. »

Lundi, notre Bureau d’enquête révélait que sur les 13 122 logements sociaux et abordables que l’administration Plante dit avoir « faits » ou « réalisés » en quatre ans, il n’y a seulement qu’un maximum de 4237 logements neufs qui ont été construits.

La mairesse a défendu son décompte une fois de plus jeudi.

« Le Journal de Montréal a utilisé une technique différente pour comptabiliser. C’est valable, ils ont le droit de compter des choses différentes », a affirmé Mme Plante

Une grande part du bilan de la mairesse, soit plus de 4 000 logements est composé de subventions pour l’achat de maisons qui existaient déjà avant l’arrivée au pouvoir de Valérie Plante.

« Quand on sait qu’il y a 5000 familles qui ont pu compter sur des subventions directes pour rester à Montréal, pour nous ça compte. On a toujours été extrêmement clairs et transparents », a-t-elle dit

Rappelons qu’en 2017, Projet Montréal avait promis de « construire un minimum » de 6000 logements sociaux et 6 000 logements abordables.

En 2018, l’administration Plante a indiqué qu’il y aurait des subventions d’accès à la propriété et de rénovation dans le lot. Leur part du décompte total avait été fixée à moins de 4000 logements.

Au dernier décompte, ces deux subventions totalisent 6 409 logements du bilan de l’administration Plante.

« Jongler les chiffres »

Le chef de l’opposition, Aref Salem, croit pour sa part que l’administration Plante a gonflé ses chiffres.

« Quand on est transparent, on ne compte pas des logements en double. Quand on est transparent, on ne compte pas des chambres comme des logements », a-t-il dit en référence aux découvertes de notre Bureau d’enquête.

« La transparence c’est quand on n’arrive pas à livrer une promesse, de dire aux Montréalais droit dans les yeux : On s’excuse on n’a pas réussi. Mais pas gonfler les chiffres », a ajouté M. Salem.

Notre Bureau d’enquête a également trouvé que près de 230 logements abordables qui n’avaient jamais vu le jour étaient inclus au bilan.

La Ville les a d’ailleurs retirés de son bilan à la suite de notre publication.