Valeur des équipes de la LNH: pas de changement dans le top 5

Les Rangers de New York demeurent au sommet du classement annuel de la revue spécialisée «Forbes» avec une valeur financière de 2,2 milliards $US, tandis que le Canadien de Montréal reste au troisième échelon à 1,85 milliard $.

Le magazine a diffusé ses plus récents chiffres mercredi et l’ordre des cinq premières formations est identique comparativement au précédent. Les Maple Leafs de Toronto sont deuxièmes à 2 milliards $ grâce à une hausse de 11 %; celle du Tricolore est de 16 %. Le top 5 est complété par les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston, respectivement à 1,5 et 1,4 milliard $.

La plus forte progression recensée est celle du Lightning de Tampa Bay (54 %), qui a participé aux trois dernières finales de la Coupe Stanley et remporté celles de 2020 et de 2021. La concession floridienne est en 14e place à 1 milliard $, soit tout juste en bas de la moyenne de la LNH (1,03 milliard $).

Au bas de la hiérarchie, les Coyotes de l’Arizona sont encore au 32e rang avec une valeur de 450 millions $. Les Panthers de la Floride sont avant-derniers à 550 millions $. Pour ce qui est des autres formations canadiennes, les Oilers d’Edmonton (1,275 milliard $), les Canucks de Vancouver (1,01 milliard $), les Flames de Calgary (855 millions $), les Sénateurs d’Ottawa (800 millions $) et les Jets de Winnipeg (655 millions $) occupent les échelons 7, 13, 21, 24 et 27.

Au début du mois, le site Sportico a avancé qu’à 2,12 milliards $, les Leafs valaient davantage que les Rangers (2,01 milliards $). Le Canadien (1,7 milliard $) était troisième.

Les équipes de la LNH ayant la valeur financière la plus élevée, d’après «Forbes»

1- Rangers de New York, 2,2 milliards $US

2- Maple Leafs de Toronto, 2 milliards $US

3- Canadien de Montréal, 1,85 milliard $US

4- Blackhawks de Chicago, 1,5 milliard $US

5- Bruins de Boston, 1,4 milliard $US

6- Kings de Los Angeles, 1,3 milliard $US

7- Oilers d’Edmonton, 1,275 milliard $US

8- Flyers de Philadelphie, 1,25 milliard $US

9- Capitals de Washington, 1,2 milliard $US

10- Kraken de Seattle, 1,05 milliard $US

24- Sénateurs d’Ottawa, 800 millions $US

32- Coyotes de l’Arizona, 450 millions $US