Yvon Lambert et Mike Keane présents au match des étoiles de la LAH

Les anciens attaquants du Canadien de Montréal Yvon Lambert et Mike Keane agiront comme capitaines honoraires lors de la Classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) prévue les 5 et 6 février 2023 à la Place Bell, le domicile du Rocket de Laval.

Les deux hommes imiteront leurs prédécesseurs à cet événement réunissant les meilleurs joueurs de la LAH en les côtoyant dans le vestiaire et sur leur banc. Ils seront aussi présents à la cérémonie annuelle d’intronisation et à la remise de prix du Temple de la renommée de la LAH.

Lambert a contribué à la dynastie du Tricolore durant la décennie 1970. Plusieurs se rappellent son but décisif en prolongation du septième match de la demi-finale 1979 des séries de la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston. L’ancien numéro 11 du Bleu-Blanc-Rouge a également joué quatre saisons dans la LAH, atteignant quatre finales de la Coupe Calder et remportant des championnats avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse en 1972 et les Americans de Rochester en 1983. Il a obtenu 123 buts et 138 mentions d’aide pour un total de 261 points en 301 matchs en carrière dans le circuit.

Pour sa part, Keane a disputé plus de 1600 joutes en 22 saisons chez les professionnels, marquées par deux passages dans la LAH. Gagnant de trois coupes Stanley, incluant celle du printemps 1993 à Montréal, il a remporté le trophée Fred T. Hunt de la ligue de développement pour son esprit sportif, sa détermination et son dévouement au hockey en 2006-2007. Son numéro 12 a été retiré par le Moose du Manitoba. Keane occupe maintenant le poste de coordonnateur du développement des joueurs pour les Jets de Winnipeg.