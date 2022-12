15 bougies pour le Marché de Noël allemand de Québec

Cette année, le Marché de Noël allemand de Québec célèbre son 15e anniversaire. Saviez-vous que la première édition ne durait qu’un après-midi, dans un centre communautaire? 15 ans plus tard, le Marché occupe 5 sites au cœur du Vieux-Québec où d’innombrables visiteurs se retrouvent autour des kiosques, goûtent au vin chaud et se plongent dans l’ambiance des Fêtes. Cette tradition féerique a perduré et grandi grâce au soutien et à l’amour de la population.