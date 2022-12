DUBÉ, Gérard



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gérard Dubé, époux de madame Claudette Boucher, fils de feu monsieur Henri Dubé et de feu dame Rose-de-Lima Bernier. Originaire de St-Cyrille-de-Lessard, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h30 à:Il vous sera possible de visionner l'événement funéraire de monsieur Gérard Dubé en direct ou en reprise le vendredi 23 décembre 2022 de 15 h 40 HNE à 16 h 45 HNE via https:// funeraweb.tv/fr/diffusions/64941. Il laisse dans le deuil son épouse Claudette Boucher; ses enfants : Johanne (Jean Filion), Jocelyn (Martin Savard), Patrick (Louise Martineau) et Steeve (Marylène Roberge et son fils Alexandre); ses petits-enfants adorés : Jérémy (Josianne Gagnon) et Anne-Julie (Charles Ringuet); ses frères et ses soeurs : Gemma (André-Jules Poitras), Jules; ses belles-soeurs de la famille Boucher : Lucille (feu René Gauthier), Colette St-Gelais (feu René Boucher), Josianne, Édith, Jeanne, Janyne, Claire et Cécile, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es) et tout spécialement son grand ami Gaétan Morin. Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédé dans la mort : Alphonse, Lionel, Fernande et Émile, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs : René Boucher et Lisette Boucher Giroux (feu Gaétan Giroux). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer : https://cancer.ca/fr/cancer-information/can-cer-typeslung.