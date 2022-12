Achats: les jeunes Montréalais emploieraient moins le français dans les commerces

Les jeunes Montréalais emploieraient moins le français que le reste des jeunes Québécois pour leurs achats, selon une étude de l'Office québécois de la langue française publiée vendredi.

L'Office québécois de la langue française a diffusé pour la première fois des données sur les préférences linguistiques des jeunes de 18 à 34 lors de leurs achats.

Sur l'île de Montréal, la proportion de jeunes disant utiliser le français le plus souvent dans les commerces de proximité était la moins élevée du Québec. Trois jeunes sur quatre affirment utiliser le français le plus souvent dans les commerces de proximité en 2021. À l’échelle provinciale, ils étaient 87%.

Chez les francophones, 77 % des jeunes de 18 à 34 ans se disaient en mesure d'utiliser le français et l'anglais pour effectuer des transactions simples. Ce chiffre tombe à 56% lorsqu'il s'agissait d'effectuer des transactions importantes.

Plus des deux tiers des jeunes de 18 à 34 ans (68 %) ont dit qu'ils préféraient se faire servir en français.

Selon les données recueillies, 20 % des personnes considérant avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais ont affirmé ne pas avoir de préférence linguistique lorsqu'elles reçoivent un service dans un commerce.

Chez les anglophones, une part égale de personnes ont déclaré qu'elles préféraient recevoir un service en anglais (40 %) ou qu'elles n'avaient pas de préférence (40 %).

En tout, 43 % des jeunes de 18 à 34 ans ont mentionné qu'ils utilisaient le français le plus souvent pour effectuer leurs achats en ligne, alors que plus du tiers des jeunes (36 %) ont affirmé qu'ils utilisaient l'anglais le plus souvent.

Au cours de l'année 2021-2022, l'Office aurait reçu un total de 6 292 plaintes. Les plaintes sur la langue de service représentaient 31 % de toutes les plaintes reçues.