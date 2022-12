Aquarium explosé à Berlin: les vétérinaires tentent de sauver les poissons

Des vétérinaires et des secouristes ont tenté de sauver le plus grand nombre possible de poissons tropicaux après l'éclatement d'un gigantesque aquarium à Berlin.

Malgré tous leurs efforts, la quasi-totalité des 1 500 poissons vivant à l'intérieur de l'attraction touristique AquaDom est morte après la catastrophe.Des centaines d'autres se trouvant dans des aquariums séparés ont toutefois été sauvés par les intervenants.

«C'est une grande tragédie que pour 1 500 poissons, il n'y ait eu aucune chance de survie», a déclaré Almut Neumann, fonctionnaire municipal en charge des questions environnementales pour le district de Mitte à Berlin. «L'objectif de l'après-midi était clairement de sauver les poissons dans les réservoirs restants».

Vendredi, vers 5 h 45, environ 264 000 gallons d'eau ont jailli de l'AquaDom, causant d'importants dommages au bâtiment, qui comprend l'hôtel Radisson Blu, des cafés et une chocolaterie. Deux personnes ont été légèrement blessées dans le déluge, ont indiqué les pompiers.

De 400 à 500 poissons rescapés

Certains des poissons qui se débattaient «au fond de l'aquarium» avaient encore une chance de survivre, a confirmé le gouvernement du district de Berlin Mitte sur Twitter. L'aquarium abritait 80 espèces de poissons, dont un tang bleu et un poisson-clown.

Alors que les équipes commençaient à nettoyer les débris, des fonctionnaires ont fait équipe avec des vétérinaires pour sauver 400 à 500 petits poissons d'aquariums séparés sous le hall de l'hôtel, qui ne recevaient pas assez d'oxygène avec la coupure d'électricité du bâtiment.

Les poissons ont été transférés dans d'autres aquariums de l'aquarium Sea Life.

Plusieurs organisations, dont le zoo de Berlin, ont proposé de recueillir les poissons survivants.

- Avec les informations du «New York Post»