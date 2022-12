Brunchs festifs

Cette année, pourquoi ne pas poursuivre (ou terminer !) les festivités en vous offrant un brunch de Noël ou du jour de l’An d’exception ?

Peu importe dans quel état vous serez, une chose est certaine, c’est que ces restaurants vous attendent avec un menu et une ambiance unique pour terminer 2022 amplement comblé, ou débuter 2023 en toute beauté.

Le Renoir

Photo fournie par Alison Slattery

Ceux qui savent reconnaissent que le brunch du dimanche du restaurant Le Renoir de l’hôtel Sofitel Montréal est l’un des plus impressionnants en ville. Après un accueil courtois par la charmante équipe, on prend confortablement place dans la vaste et chic salle à manger, puis on se laisse inspirer par les différentes stations. Saumon en Bellevue ou fumé par ici, pancake, gaufre ou brouillade d’œuf par-là, station de rôtisserie avec de nombreuses grillades du jour, sans oublier la magnifique table sucrée du très talentueux chef pâtissier Clément Tilly. Les dimanches 25 décembre et 1er janvier, attendez-vous à un brunch encore plus festif !

►restaurant-renoir.com

►1155 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Maison Boulud

Photo fournie par Boulud

Les 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier, l’heure du (chic) brunch a sonné au restaurant de l’hôtel Ritz-Carlton Montréal, à la Maison Boulud. Tandis que la somptueuse salle à manger apaisée par le foyer sera l’hôte d’un brunch trois services « à la carte » pendant ces quatre journées, les clients qui réserveront soit pour le 25 décembre ou le 1er janvier pourront choisir entre le menu à la carte, ou le menu de style buffet, celui-ci offert au Salon Ovale. Quelle que soit votre préférence, n’oubliez surtout pas votre appétit et votre bonne humeur, question de passer un moment complètement exquis.

►maisonboulud.com/francais/

►1228 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Barbara

Photo fournie par Barbara

Même si ce bar à vin italien habituellement ouvert 7 jours – du matin au soir, ce qui est en voie de disparaître – fera quelques exceptions pendant le temps des Fêtes, on pourra tout de même s’y attabler pour déguster leur nouvelle offre gourmande. Une première tablée de tartines sur leur fameuse focaccia (à la ricotta maison et miel sauvage, ou au « Nutella » maison avec banane) pourra en précéder une seconde truffée d’antipasti, d’une burrata crémeuse et de succulents plats de pâtes fraîches parfaitement liées et sapides. Puis, comme ce sera Noël, il ne sera jamais trop tôt pour casser la glace avec l’Espresso-Martini ! Le Barbara est définitivement l’endroit parfait où débuter – ou poursuivre – les célébrations.

►barbaravin.com

►4450 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Kim Fung

Photo fournie par Kim Fung

Faire un voyage dans le quartier chinois pendant le temps des Fêtes est devenu une tradition pour plusieurs. Pourquoi ne pas vivre l’expérience complète avec un dépaysant brunch Dim Sum avec service au guéridon ? Des chariots chargés de dumplings frits ou vapeur, de canard de Pékin, rouleaux de riz, nouilles aux différentes saveurs, tartelettes aux œufs... De quoi célébrer l’année avec un voyage gustatif. N’oubliez simplement pas votre appétit.

►restaurantchinatownkimfung.com

►1111 rue Saint-Urbain, Montréal

Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Château Frontenac & Fairmont Le Reine Elizabeth

Photo fournie par Roselys

Que vous soyez dans Charlevoix, à Québec ou à Montréal, les restaurants Le Saint-Laurent du Manoir Richelieu, Le Champlain du Château Frontenac, ainsi que le Roselys du Reine Elizabeth maintiennent leur habituel (et incroyable) brunch du dimanche. Table de viennoiseries et de pain maison, plateaux de fromages et charcuteries, Bœuf Wellington, rôti de bœuf, fruits de mer à profusion, station d’omelettes et de crêpes, sans oublier l’impressionnante table de desserts : il vous faudra vous armer non seulement d’un bon appétit, mais d’une bonne portion de sagesse !

►fairmont.fr/richelieu-charlevoix/dining/le-saint-laurent-restaurant/

►181 rue Richelieu, La Malbaie

►fairmont.fr/frontenac-quebec/dining/champlain-restaurant/

►1 rue des Carrières, Québec

►restaurantroselys.com

►900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Chez Rioux et Pettigrew

Photo fournie par Chez Rioux et Pettigrew

Célébrez la nouvelle année en compagnie du chef Dominic Jacques, sacré chef cuisinier de l’année au Québec en 2021. Il vous attend avec « Sa grande tablée » déclinée en trois services, chacun composé de plusieurs petits plats, comme si grand-maman vous recevait à la maison : rillettes, saumon fumé, viennoiseries, suivis d’une brouillade d’œufs à la truffe, de jambon effiloché, de fèves au lard – pour ne nommer que ces victuailles –, pour terminer avec de délicieuses crêpes à leur manière. Café, mimosa ou kir à la main, tous les ingrédients seront réunis pour égayer votre matinée. Ouvert le dimanche 1er janvier.

►chezriouxetpettigrew.com

►160, rue Saint-Paul, Québec

Le Clan

Photo fournie par Frederic Laroche

Celui qui a occupé avec panache le poste de chef au Château Frontenac pendant huit ans a cru bon poursuivre sa mission de faire rayonner une facette gastronomique du Québec encore trop méconnue, le terroir autochtone, à son propre restaurant Le Clan. Les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, le chef Stéphane Modat et son équipe souhaitent vous faire voyager au cœur du Québec avec un menu brunch où audace et découverte rimeront avec maîtrise et gourmandise. Œuf de cane du Québec façon bénédictine avec hollandaise au miso et champignons, truite des bobines fumée avec crème sure, radis mariné et pain frit, ainsi qu’un sticky pudding aux saveurs de saison sont quelques plats qui risquent de circuler. Toutefois, pourquoi choisir, alors qu’il est possible de prendre le menu dégustation, celui-ci débutant avec un panier de douceurs de la boulangerie Borderon et fils ?

►restaurantleclan.com

►44 rue des Jardins, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com