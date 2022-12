40 buts avec le CH: Cole Caufield pourrait être le premier depuis...

Cole Caufield a un sourire contagieux. Mais il le perd assez rapidement après une défaite.

• À lire aussi: Contrat de Cole Caufield: des discussions entamées

Malgré deux buts, les deux seuls de son équipe, Caufield n’avait rien d’un jeune homme heureux dans le vestiaire du Canadien après la défaite de 5 à 2 contre les pauvres Ducks d’Anaheim.

Après le départ des caméras, le petit ailier gauche a pris quelques minutes de plus de son temps pour parler de son rythme de croisière. Après 30 matchs, il a déjà marqué 18 buts. À cette cadence, il terminera la saison avec 49,2 buts. Mais c’est à condition de maintenir cette fréquence, d’éviter l’infirmerie et de ne pas croiser un autre train comme Trevor Lewis.

S’il gardait encore une baboune après un revers contre l’équipe de son bon ami Trevor Zegras, Caufield a fini par y aller d’une confidence par rapport à la possibilité de marquer 40 buts dès cette saison.

« Je ne pense pas à mes buts, je pense aux victoires », a d’abord murmuré l’Américain.

« Mais oui, j’aimerais atteindre ce plateau un jour, celui des 40 buts ou plus, a-t-il poursuivi, après une courte réflexion. Je ne vois pas pourquoi je n’y penserais pas. Je suis un marqueur, c’est mon travail. Je marque à un bon rythme cette saison, mais ça ne veut rien dire quand tu perds. »

Il y a un an, Zegras avait écrit sur les réseaux sociaux que Caufield marquerait 40 buts à sa saison recrue. Le prolifique attaquant des Ducks s’était probablement trompé d’une année avec son audacieuse prédiction.

AFP

Un talent rare

À l’intérieur du vestiaire du CH, on a déjà parlé des dizaines de fois de la capacité naturelle de Caufield à trouver le fond du filet. Il n’y a rien de nouveau avec ce discours.

Nick Suzuki a déjà mentionné qu’il croyait aux chances de son jeune coéquipier de marquer 50 buts cette année et qu’il ferait tout en son possible pour l’aider.

Après le match contre les Ducks, Jonathan Drouin n’a pas hésité une seconde quand on lui a demandé si c’était réaliste de croire à une saison de 40 buts pour Caufield.

« Oui, à 100 %, a répliqué Drouin. J’ai joué avec Stamkos et Kucherov à Tampa. Je l’ai dit dès les débuts de Cole avec le Canadien. Quand il décoche un tir, on dirait qu’il a 50 % des chances de marquer. Il y a des gars qui lanceront 100 fois et tu sais que la rondelle ne rentrera pas. Il a l’œil et il a l’instinct du marqueur. Il trouve les trous. Il a ce talent en lui comme certains grands marqueurs de la LNH. »

« Il n’y a rien qui me surprend avec Cole, a renchéri le gardien Jake Allen. Il y a peut-être des gens qui le sont, mais je le vois tous les jours. Je suis chanceux de jouer avec lui. Nous sommes chanceux de le voir porter notre chandail. Il marquera de nombreux buts dans cet édifice pour encore longtemps. »

Le prochain depuis Damphousse

Dans la grande histoire du Tricolore, 17 joueurs ont marqué 40 buts ou plus en une saison. Vincent Damphousse est le dernier en lice. Il avait atteint cette marque en 1993-1994 avec 40 buts.

« Je vais être bien honnête, avant cette saison, je trouvais ça beaucoup pour un jeune joueur de marquer 40 buts, mais il me fait changer d’idée, a dit Damphousse en entrevue téléphonique au Journal. Il y a une grande complicité avec Suzuki. Les deux pourraient finir l’année avec 40 buts. Mais Caufield n’a jamais dérougi, il a cette qualité de rester constant. Il en aura besoin pour finir l’année avec 40 buts ou plus. »

Toujours analyste pour RDS et ambassadeur pour le Canadien, Damphousse s’attend à voir son téléphone sonner encore plus souvent d’ici la fin de l’année.

« Je reste encore surpris qu’il n’y ait personne depuis moi en 1994, mais il y a des gars qui ont passé proche comme Max Pacioretty [39 buts en 2013-2014] et Erik Cole [35 buts en 2011-2012], a rappelé l’ancien numéro 25. Quand un joueur du CH cogne à la porte des 40 buts, mes amis m’en parlent et les journalistes me téléphonent plus souvent. »

« Je serais vraiment heureux de voir Cole finir l’année avec plus de 40 buts, a-t-il enchaîné. Après près de 30 ans, on est dû pour un autre joueur. Et Caufield est le marqueur naturel, il a toujours obtenu plusieurs buts partout où il a joué. C’est juste la suite logique pour lui. »

Les marqueurs de 40 buts dans l’histoire du Canadien