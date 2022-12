Comment protéger ma mère contre elle-même?

Ma mère vit seule dans une RPA depuis le grand départ de notre père. Avec ma sœur, on essaie de la voir le plus souvent possible, mais c’est difficile vu qu’on a chacune notre famille et qu’on habite à une heure de route de là où elle vit.

Depuis qu’elle loge dans ce lieu, l’argent qu’elle dépense file à une vitesse grand V, à tel point que ma sœur et moi avons décidé de mener notre petite enquête pour nous rendre compte qu’elle s’est mise à jouer à des jeux de hasard avec un autre résident. Comment la ramener à la raison sans l’infantiliser ?

Deux sœurs unies pour leur mère

Il faut vite en informer la direction de la RPA et voir avec la travailleuse sociale de l’endroit la meilleure façon de rendre votre mère consciente du danger qui la guette. Vous ne pouvez laisser les choses aller ainsi. Et le plus tôt sera le mieux.