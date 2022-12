LEBLANC PELLETIER, Louise



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 3 décembre 2022 à l'âge de 80 ans est décédée madame Louise Leblanc, épouse de monsieur Vital Pelletier. Fille de feu dame Jeanne d'Arc Ouellet et de feu monsieur Édouard Leblanc, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Saint-Pamphile. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Yval Gosselin), Johanne (Sébastien Dubé), Chantal (Martin Tremblay) et Sophie; ses petits-enfants : Doriane (Jean Kamanzi), Eve-Marie (Zachari Martel) et Frédérique Vézina, Julien (Ariane Roy) et Delphine Dubé; Alexandra (Michaël Avoine) et Keven Tremblay (Jennyfer Rioux); Mathis, Olivier et Léa-Jeanne Dubois. Elle était l'arrière-grand-mère de : Loïc, Arnaud et feu Maëly ainsi que d'Adéline. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Lucille, feu Suzanne (feu Robert Dumas), Roméo (Emma Leblanc), feu Yvon, feu Hélène (Claude Grenier), Robert (Claudette Pelletier), feu Maurice, Jacques (Denise Limoges), André (Marianne Rochon), Paul (Monique Rochon), Nicole, Ginette, Francine (Pierre Gravel) et Gaétane Leblanc (feu Normand Pelletier); de la famille de feu dame Thérèse Anctil et de feu monsieur Laurent Pelletier : Alain (Pierrette Bernier), Jeannot (Denise Vachon), feu Audette (Lauréat St-Pierre), feu Normand (Gaétane Leblanc), Michelle (Pierre Giroux), Gaétane, Victoire (Raynald Anctil), André (Lyne Guillemette), Francis et Marjolaine (Paul Rancourt). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dre Lyne Paré, au Dre Geneviève Rancourt ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et à l'équipe de La Maison d'Hélène, pour leur dévouement, leur sensibilité, leur accompagnement et les excellents soins prodigués. Un merci spécial à Sandra Tremblay, inhalothérapeute pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire :le samedi 17 décembre à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.