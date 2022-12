[IMAGES] Des dindons prennent en otage la cour de sa garderie

La directrice du CPE Domaine St-Sulpice, à Ahuntsic, lance un cri du cœur après que des dindons sauvages aient pris en otage la cour de sa garderie.

« Le ministère de la Faune nous a dit qu’il fallait attendre un permis et que ça pouvait prendre quelques mois. Mais là, les dindons ont commencé à terroriser nos familles aussi », déplore la directrice Nancy Morin.

Son cauchemar a commencé début septembre, quand cinq dindons ont choisi la cour de sa garderie comme nouveau dortoir.

« Ils arrivent en fin de journée vers 16h et repartent au matin, mais ils laissent des excréments partout. On ne peut plus sortir avec les enfants tellement c’est insalubre », confie-t-elle.

Les oiseaux ont pris pour nichoir un grand peuplier situé dans la cour du CPE. Selon elle, l’arbre de 50 ans procure un sentiment de sécurité aux dindons, à cause de sa hauteur. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle les volailles refusent de partir.

Photo fournie par Nancy Morin

Dindons en liberté

Ce n’est pas seulement la garderie qui est aux prises avec des problèmes d’oiseaux sauvages. Des familles du quartier redoutent le moment où ils devront sortir de chez eux pour affronter les bêtes. Même s’ils ne sont pas méchants, les cinq dindons peuvent paraître menaçants.

« Il y a une maman du CPE qui a voulu sortir de chez elle l’autre fois, mais les dindons bloquaient l’entrée. Elle ne voulait pas les affronter, donc elle n’a pas pu sortir », raconte Nancy Morin.

Après plusieurs semaines d’adaptation, les enfants de la garderie s’habituent peu à peu aux dindons. Parfois, ils leur arrivent même d’en faire un jeu.

« Un jour, on jouait à faire du bruit avec des casseroles, et les oiseaux nous répondaient. C’était un moment cocasse », avoue la directrice du CPE en laissant échapper un rire.

Photo fournie par Nancy Morin

À bout de ressources

Quand la cour a été rénovée l’été dernier, la Ville a précisé que l’arbre chéri des dindons ne devait pas être coupé ou endommagé, au risque de perdre le permis pour les rénovations. De toute façon, le personnel du CPE apprécie l’aspect boisé de la cour, même située en ville.

« Il n’est pas question qu’on coupe l’arbre. On a pensé y accrocher des lumières de Noël pour repousser les oiseaux, mais ça coûterait des milliers de dollars à faire installer parce que l’arbre est trop haut », explique Mme Morin.

La direction de la garderie a tout essayé pour être enfin débarrassée des animaux sauvages : répulsifs sonores et lumineux, chiens et urine de loup, rien n’y fait. Les dindons sont coriaces et déterminés à rester.

« Quand le ministère de la Faune nous a dit qu’il fallait attendre un permis et que ça pouvait prendre longtemps, on s’est senti comme si on retournait à la case départ. On capotait », souligne Nancy Morin.

Après sa prise de parole dans les médias, la directrice affirme qu’elle a reçu un appel du ministère. Celui-ci semble avoir changé son fusil d’épaule et se dit maintenant prêt à aider le CPE dans ses démarches.