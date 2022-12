Donnons un sens à ce changement d'année

La fébrilité qui entoure les fêtes de fin d’année est palpable. D’une volonté authentique ou par simple conformisme, chacun s’affaire à planifier ses célébrations. Veiller à chaque détail matériel dans l’espoir de créer des évènements mémorables est noble. Mais si le plaisir de festoyer est légitime, il ne doit pas pour autant occulter l’essentiel. Car pratiquer un rituel sans en apprécier la valeur est stérile.

Symbolique

Les derniers jours de l’année renferment une symbolique puissante. Et c’est là que réside la valeur de ces moments uniques. Bien plus qu’une occasion de lever le coude, ils annoncent la fin d’un temps, et le début d’un autre. Il n’est pas ici question de simplement remplacer un calendrier obsolète par un nouveau. Le changement d’année symbolise plutôt la mort de ce qui est ancien, et souvent pesant, pour permettre une renaissance.

La période est donc propice à l’introspection. Elle permet de réfléchir aux évènements des derniers mois, d’en déchiffrer le sens profond, et d’en tirer des leçons pour mieux se construire. C’est le moment pour identifier, mais surtout pour corriger, les faiblesses qui nous rendent vulnérables et les travers qui nous rendent désagréables.

Par-dessus tout, c’est l’opportunité de lâcher prise sur le passé, de tourner la page, voire de clore un chapitre, pour guérir les brûlures de l’âme et s’autoriser un nouveau départ. Mais pour y arriver, pour réellement se renouveler, une apostasie de philosophie s’impose. Elle permet l’abandon des croyances limitantes, l’effacement des expériences douloureuses, le renforcement des valeurs et l’adoption d’une meilleure posture. Exit la version 2022 de nous-mêmes. Place à la version 2023, nouvelle et améliorée.

Tremplin

Les fêtes de fin d’année constituent un formidable tremplin spirituel. Ce serait dommage d’ignorer pareille invitation à grandir. Car au final, le plaisir des sens, c’est bien. Mais la quête de sens, c’est infiniment mieux.

Joyeux Noël et bonne année !