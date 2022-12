ÉCJ: «On prend les meilleurs joueurs», réplique Stéphane Julien

Seul entraîneur québécois avec Équipe Canada junior, Stéphane Julien assure n’avoir jamais senti de préjugé défavorable envers les joueurs québécois autant lors du dernier camp de sélection qu’à chacune de ses autres expériences avec le programme national.

Julien, qui dirige le Phœnix de Sherbrooke dans la LHJMQ, a agi à titre d’entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne au Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans en 2017, puis dirigé l’équipe à la Coupe Hlinka/Gretzky en août dernier, avant d’accepter le poste d’adjoint à Dennis Williams, pour le Mondial junior à venir.

« Je suis avec le programme depuis 2016 et chaque fois, j’ai fait partie des discussions jusqu’à la fin. Jamais, je n’ai senti qu’on priorisait un gars de l’Ontario au détriment du Québec. À l’inverse, au Hlinka, je travaillais avec André Tourigny et je n’ai jamais eu le sentiment non plus qu’il voulait qu’on prenne plus de Québécois que d’Ontariens. On prend les meilleurs joueurs et ceux qui remplissent les rôles qu’on veut avoir », a-t-il mentionné, hier, lors d’un entretien téléphonique afin de réagir aux propos de Zachary Bolduc, qui mentionnait jeudi que les Québécois partaient « avec deux prises » au camp d’ÉCJ.

« Est-ce que c’est arrivé dans le passé ? Ça, je ne peux pas le dire. Je parle de ce que j’ai vécu depuis 2016. Cette année, ça chialait aussi en Ontario parce qu’ils n’avaient pas beaucoup de joueurs invités. Le hockey junior, ce sont des cycles. »

Pour ce qui est du personnel en place, Julien assure qu’il n’a aucune impression de travailler avec des hommes de hockey qui regardent le Québec de haut.

« Depuis quelques mois, j’ai vu plus [le directeur du personnel des joueurs des programmes d’excellence] Alan Millar au Québec que ma femme ! Il est venu souvent à Québec, je l’ai vu à Sherbrooke souvent aussi ainsi qu’à Gatineau. Ils n’ont pas négligé les kilomètres pour venir voir les joueurs du Québec », ajoute-t-il, soulignant que le directeur général de l’équipe, James Boyd, parle bien français.

LES DÉS PIPÉS ?

Outre le fait francophone, les commentaires de Bolduc soulèvent tout de même une autre question : les dés sont-ils pipés, au camp d’ÉCJ ? L’idée de l’organisation est-elle faite à l’avance ?

Julien assure que non, à l’exception, évidemment, de la poignée de joueurs exceptionnels dont la place est déjà acquise.

« Le processus d’évaluation ne commence pas au camp. James et Alan ont regardé plusieurs matchs depuis des mois. C’est un comité de huit personnes qui discutent régulièrement. À la fin, est-ce que Zach aurait mérité plus ? Probablement qu’il aurait aussi bien fait. Mais est-ce qu’il aurait rempli le rôle qu’on cherchait ? Dur à dire », questionne-t-il.

Parlant de dés pipés, certains ont avancé que n’eût été Julien, le défenseur Tyson Hinds n’aurait pas eu sa place avec l’équipe. Une autre hypothèse à laquelle Julien s’inscrit en faux.

« Dans le cas de Tyson, ce sont eux qui sont venus me voir pour me dire qu’ils voulaient l’inviter parce qu’ils l’avaient vu jouer et avaient aimé ce qu’ils avaient vu. Ce n’est pas moi qui ai poussé pour lui », mentionne-t-il, répétant ne pas s’être impliqué dans la décision finale à son sujet ni pour son autre joueur présent au camp, Joshua Roy.

ROBITAILLE NON PLUS

Entraîneur-adjoint avec ÉCJ avec l’édition championne de l’an dernier, Louis Robitaille aussi estime ne pas avoir senti de jugement différent face aux joueurs québécois.

« Une fois arrivé à la table, je n’ai jamais senti un Québécois tassé. La preuve, on avait invité Nathan Gaucher, William Dufour et Joshua Roy après que certains joueurs se sont désistés. Quand j’ai mis leurs noms sur la table, que j’ai parlé en bien d’eux, j’ai été écouté et au final, ils ont fait l’équipe. »

L’entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau estime qu’il s’agit d’une erreur de regarder le nombre de Québécois sélectionnés, lors d’une année donnée, et d’en tirer des conclusions générales.

« On fait souvent cette erreur de calculer le nombre de joueurs par rapport aux autres provinces. À l’interne, on ne commence pas à prendre des décisions par rapport à ça. Notre but, ce n’est pas de mettre sur la glace une équipe d’étoiles. On a donc besoin de joueurs pouvant remplir plusieurs rôles différents. »

Nombre de joueurs de chaque province avec ÉCJ

Dix dernières années *

Ontario : 82

Québec : 36

Alberta : 36

Colombie-Britannique : 32

Saskatchewan : 13

Manitoba : 9

Nouvelle-Écosse : 7

Terre-Neuve : 4

Nouveau-Brunswick : 2

Île-du-Prince-Édouard : 2

Yukon : 2

États-Unis ** : 2

Nunavut : 1

* Un joueur ayant participé à deux tournois compte pour deux.

** Cal et Nolan Foote ont grandi au Colorado mais possédaient la nationalité canadienne.