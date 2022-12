Fous des voyages sportifs: une épopée rarissime en plein cœur de Wimbledon

En acceptant de frapper des balles avec des Britanniques de passage au Québec, Pierre Langlois ne se doutait pas que cette joute amicale le mènerait à réaliser le rêve ultime de tout amateur de tennis : mettre les pieds sur le gazon mythique du All England Club.

Du tennis, M. Langlois et sa famille en mangent. Ils y jouent, bien sûr, mais ils voyagent aussi à travers le monde afin d’assister à certains des tournois les plus prestigieux.

L’homme d’affaires de Québec, son épouse, France, ainsi que leurs quatre enfants, Catherine, Charles, Philippe et Marc-André, ont une feuille de route impressionnante. Roland-Garros, les Internationaux des États-Unis, les Masters de Miami, Indian Wells et Madrid, et, pour le papa, une visite inattendue au tournoi de fin de saison de l’ATP à Londres, il y a quelques années.

Ils ont aussi joué dans certaines des académies de tennis les plus connues au monde, dont celle du défunt Nick Bollettieri, en Floride, et le centre de Rafael Nadal, à Cancun.

Des hot-dogs pour les visiteurs

Mais rien ne se compare à l’occasion unique de jouer sur les terrains de Wimbledon, les plus connus sur Terre. Et surtout pas lorsque celle-ci se présente de façon aussi inattendue.

« Un jour [en 2012], un ami qui joue au même club de tennis que moi, à Québec, me demande si j’ai du temps pour un match avec des touristes venus d’Angleterre, raconte M. Langlois. J’accepte l’invitation. Mais ce que je ne sais pas, à ce moment, c’est que ces visiteurs sont des membres du conseil d’administration de Wimbledon. »

« Pour moi, c’était un peu comme rencontrer le pape ! » ajoute-t-il à la blague.

Lorsqu’il apprend l’identité de ses partenaires de jeu du jour, Pierre Langlois s’empresse de les inviter à prendre le repas dans la maison familiale. Au menu, faute de temps : des hot-dogs.

« C’était un peu gênant, mais bon, c’était ça ! » lance-t-il.

« Je ne comprenais pas »

Semble-t-il que les visiteurs ont tout de même été conquis, puisque quelques semaines après cette partie impromptue disputée à la fin juillet, M. Langlois reçoit une invitation toute spéciale en provenance de Londres.

« Dans leur lettre, ils nous remerciaient de les avoir accueillis et nous invitaient à Wimbledon. Pendant une quinzaine de minutes, j’ai retourné la lettre dans tous les sens. Je n’étais pas certain de comprendre », se souvient-il.

« Pour moi, jouer à Wimbledon, c’était impossible. Tu ne peux pas décider de payer même 25 000 $, prendre ta raquette et y aller, poursuit-il. Je savais que l’on était invités à Wimbledon. Je n’étais toutefois pas encore certain qu’on jouerait sur les terrains du All England Club. »

« Je ne comprenais pas », continue-t-il. D’ailleurs, ces quatre mots, même des années plus tard, l’homme d’affaires les répète quand il relate son aventure, toujours aussi incrédule.

Comme le Vatican du tennis

Mais c’était bien vrai : M. Langlois était invité, en compagnie d’une dizaine d’amis, à une rencontre interclub à Wimbledon.

En août de l’année suivante, Pierre Langlois part donc pour Londres avec des compagnons de jeu et ses enfants.

« Quand on est arrivés au All England Club, je me sentais un peu comme si je visitais le Vatican ! raconte-t-il avec enthousiasme encore aujourd’hui. En rentrant avec mes enfants, on est tombés face à face avec l’entrée du central. Là, on était vraiment en plein cœur. »

Ses quatre jeunes ne sont pas censés pouvoir donner des coups de raquette. Mais en arrivant, une membre du conseil d’administration, qui les attendait, leur tend des balles à tous et leur dit : « Allez jouer ! »

C’est ainsi que, tout de blanc vêtus, comme le veut le règlement, ils se sont choisi un terrain – autre que le central, qui n’est pas accessible – et sont allés s’échauffer.

Les deux pieds sur le central

Et M. Langlois n’était pas à court de surprises. « On jouait depuis environ 45 minutes quand un homme est venu nous voir. J’étais persuadé qu’il allait nous dire qu’on avait quelque chose qui n’était pas correct. »

« Il se présente, il nous dit : “Je m’appelle Dan, je suis le pro en chef de Wimbledon. Je regarde tes enfants jouer, ils jouent vraiment bien. Est-ce que ça leur tenterait d’aller faire un tour ?” »

Évidemment, l’invitation a été acceptée sur-le-champ. Quand ses enfants sont revenus, ils avaient des cadeaux dans les mains : des livres, des vêtements...

Ce fameux Dan ne leur avait pas seulement fait faire « un tour ». Il leur avait fait visiter les vestiaires très privés et les avait accompagnés sur le central comme il le fait chaque année avec les finalistes du tournoi. Un central sur lequel ils ont pu poser les deux pieds.

Ces trois journées toutes dépenses payées passées dans l’enceinte du plus prestigieux club de tennis au monde ont été « incroyables » pour Pierre Langlois et ses proches. En plus de jouer, ils ont eu un cocktail dans le « box royal ».

« On a côtoyé des membres du club... Et en partant, au lunch, l’épouse du président du conseil d’administration est venue donner un cadeau à mon plus vieux, Charles. C’était l’épinglette qui donnait accès au box royal. On l’a fait encadrer », souligne-t-il fièrement.

« Quand j’en parle, j’ai encore des frissons. »

Sur le même terrain que Nadal et Federer

Photo fournie par la famille Langlois

Pour un grand passionné de tennis comme Pierre Langlois, mettre les pieds au All England Club à titre d’invité, c’était un peu « comme un prêtre qui donnerait une messe au Vatican ».

Mais ce ne sont pas ses seuls souvenirs marquants de ses périples autour du monde pour assister aux plus grands tournois de tennis.

« Roland-Garros, c’est magique aussi. C’est toute la culture française, la terre battue rouge... énumère-t-il. Il y a également Indian Wells, qui est probablement le plus beau site de tennis. Ça s’appelle “tennis paradise”, ce n’est pas pour rien. »

M. Langlois et sa famille sont allés à quelques reprises à ce tournoi de la catégorie Masters qui regroupe hommes et femmes dans le désert de Californie, au début du mois de mars.

« L’un des objectifs du tournoi, c’est d’offrir une proximité avec les joueurs, explique Pierre Langlois, qui est d’ailleurs un bon ami de Philippe Dore, le Québécois qui est le directeur marketing de l’événement. On y annonce tant les matchs que les entraînements. On a donc pu voir Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic comme si on était sur le terrain. »

Une accréditation de joueur

C’est d’ailleurs grâce à M. Dore, originaire de Charlesbourg, que M. Langlois et l’un de ses amis ont pu assister durant trois jours au stade O2 de Londres à la finale de l’ATP, ce fameux tournoi qui regroupe les huit meilleurs de la saison, en 2011.

« Il travaillait alors pour l’ATP et m’avait demandé si ça m’intéressait d’aller au tournoi. Il m’invitait, avec un de mes amis, explique-t-il. Il avait réservé des chambres pour nous, dans l’hôtel officiel des journalistes. »

Comme Philippe Dore leur avait remis une accréditation de joueurs, Pierre Langlois et son ami ont eu un accès privilégié aux coulisses du tournoi. « On est allé dans la loge de l’ATP, on était seulement à quelques pieds de Boris Becker, John McEnroe et Pat Cash ! »

Ce bon contact leur a également permis d’aller manger au restaurant des joueurs... et d’avoir accès aux terrains pendant leurs entraînements, entre deux rencontres.

Et cette fois, M. Langlois a réellement mis les pieds sur le même terrain que Nadal et Federer.

« On était là quand ils s’entraînaient, se remémore-t-il avec un sourire dans la voix. Leur balle arrivait à nos pieds et on la leur remettait. »

« Pour retourner à l’hôtel au centre-ville de Londres, on prenait un aéroglisseur sur la Tamise aux côtés des joueurs, des dignitaires de l’ATP, ajoute M. Langlois. On était une cinquantaine. C’était complètement fou : les gens qui étaient avec nous, j’en connaissais la moitié de vue. »