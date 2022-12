Fous des voyages sportifs: pour que son père vive son rêve d'assister à un match des Steelers

Marqué par la mort du père d’un ami, Jean-Sébastien Cloutier voulait s’assurer que le sien, grand partisan des Steelers, vive son rêve d’assister à un match de son équipe favorite à Pittsburgh.

À 40 ans, M. Cloutier, lui aussi un grand passionné de la NFL, a visité plusieurs stades de football dans sa vie, souvent lors de voyages avec des amis ou son épouse. « Cincinnati, Kansas City... on prenait l’auto ou l’avion et on descendait », raconte-t-il.

Mais aucun de ces voyages sportifs n’a la même signification que celui qu’il a fait avec son père Mario, il y a 10 ans.

« À l’automne, un des amis avait perdu son père, poursuit l’homme de Lévis, qui travaille dans la fonction publique. Il m’a dit que celui-ci lui demandait souvent d’aller voir le Canadien à Montréal.

« Il regrettait. Il venait du Lac-Saint-Jean, c’est sûr que ça nécessitait de l’organisation, mais il se demandait pourquoi ils n’avaient jamais pris le temps de faire le déplacement », ajoute-t-il.

Un week-end à Pittsburgh

Une idée venait de naître dans l’esprit de Jean-Sébastien Cloutier. À 64 ans, son père n’était jamais allé voir les Steelers dans ce qui s’appelait à l’époque le Heinz Field.

Grand partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, M. Cloutier a décidé de laisser de côté son allégeance pour y emmener Mario durant un week-end. Son père « n’a pas beaucoup voyagé », explique-t-il, et il « tripait aussi sur Pittsburgh, comme c’est la ville des Steelers ».

« Ma mère avait acheté le billet d’avion et moi de bons billets pour le match. On est allé magasiner nos chandails des Steelers. On est allé au “tailgate” avec nos petites bières, les gens nous donnaient des hot-dog quand on leur expliquait d’où on venait pour assister à la rencontre », raconte-t-il avec un sourire dans la voix.

« Je lui avais acheté la “yellow towel”, la fameuse serviette jaune que les partisans des Steelers brassent au stade. Je leur revois encore, il tripait sa vie! On a vraiment eu du fun. J’ai fait plusieurs voyages de sport dans ma vie, mais c’est vraiment celui qui était le plus significatif. », reconnaît-il.

Au tour de papa

Dix ans plus tard, papa a rendu la faveur à fiston. Comme plusieurs autres grands partisans de la NFL, Jean-Sébastien Cloutier a mis sur pause ses projets de voyage de sports durant la pandémie.

Il s’en était donc organisé deux cet automne, chaque fois au Gillette Stadium, afin d’assister à un match de ses Patriots, dont un avec son père, pour souligner les 75 ans qu’il aura en juin prochain.

« Je lui ai dit : “là, c’est certain, c’est à ton tour de mettre un chandail des Patriots” », se moque M. Cloutier.