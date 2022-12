COP15: des conférencières mettent en garde contre les écomenteurs et les écofrimeurs

Qu’ont en commun le logo vert de McDonald’s en Europe, le discours écolo du premier ministre Justin Trudeau et un manufacturier automobile qui plante un arbre si vous achetez sa bagnole ?

Ce sont trois exemples d’écoblanchiment (ou greenwashing) où l’apparence écolo sert à cacher une réalité peu reluisante.

Deux conférencières du Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité donnaient un atelier pour repérer les « éco-frimeurs ».

Photo courtoisie

« En France, le logo de McDonald’s est sur fond vert depuis de nombreuses années, et non plus rouge comme ici, et ça, c’est l’archétype de l’écoblanchiment vide », soutient Julie Safourcade, 25 ans.

« Quand une corporation se pare soudain des symboles de l’écologisme, méfiez-vous. »

Le principal symptôme d’écohypocrisie, c’est, bien souvent, une surenchère criarde de signaux de vertu.

« Un emballage intégralement vert où ça dit durable, naturel, zéro paraben, zéro silicone, et des dessins de plantes dans tous les sens, c’est louche », renchérit Ambre Bichard, 21 ans.

« Une étiquette de certification peut très bien avoir été créée par des industriels qui se l’auto-attribuent. »

Photo courtoisie

L’écoblanchiment trop peu subtil peut devenir comique. « La marque de voiture suédoise Skoda a déjà dit : On va planter un arbre si vous achetez un de nos véhicules. Alors que l’auto n’est pas encore sortie de l’usine que déjà l’émission CO2 pour la construire excède outrancièrement la capacité de captation du carbone d’un arbre », rigole Mme Bichard.

Éco-frimeur virtuose

Le meilleur exemple d’éco-frimeur répertorié par les deux conférencières est un politicien qui s’est adressé à elles à l’ouverture de la COP15 : Justin Trudeau.

« C’est le cliché du mec parfait et son discours écologiste est impeccable... pour faire oublier ses politiques propétroles ! »