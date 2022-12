Gilles Courteau «pas du tout» d’accord avec Zachary Bolduc

Les commentaires de Zachary Bolduc, un des cinq joueurs retranchés par Équipe Canada junior, ont résonné jusqu’au commissariat de la Ligue de hockey junior majeure du Québec.

• À lire aussi: Les Québécois francophones «partent avec deux prises»: Zachary Bolduc a raison

• À lire aussi: La coupe du Président rebaptisée le trophée Gilles-Courteau

• À lire aussi: LHJMQ: Gilles Courteau quittera en 2024

L’attaquant des Remparts de Québec estime que les joueurs du Québec n'ont pas les mêmes chances de percer la formation que ceux des autres provinces et qu’ils partent avec «deux prises» au camp d’entraînement de Hockey Canada.

Amené sur le sujet à l’émission de Mario Dumont à LCN, vendredi, Gilles Courteau a fait savoir qu’il n’était «pas du tout» d’accord avec l’affirmation du protégé de Patrick Roy.

Selon le commissaire, un processus a été mis en place au cours de la dernière décennie pour favoriser l’expérience des athlètes de la Bell Province.

«Il y a une douzaine d’années, quand un entraîneur de la LHJMQ était nommé dans le groupe d’entraineurs d’Équipe Canada junior, il l’était principalement pour venir en aide aux joueurs francophones qui pouvaient avoir des difficultés à comprendre les directives pendant les entraînements.

«Depuis ce temps, ç’a évolué beaucoup et nos entraîneurs font un travail extraordinaire sur l’enseignement du hockey. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà en anglais, comme le fait que des Québécois jouent avec des équipes des provinces maritimes.»

M. Courteau a aussi voulu offrir une importante précision quant aux mandats des instructeurs pigés par Hockey Canada dans l’unique province francophone officielle.

«Quand un entraîneur est nommé par l’équipe nationale junior, il est nommé pour la qualité de l’entraîneur et non exclusivement le fait qu’il soit francophone pour aider des joueurs», a-t-il informé.

«Malheureux, inacceptable, inapproprié»

M. Courteau a aussi été amené sur les récentes allégations de viol collectif, dont l’ex-joueur Noah Corson devra comparaître l’été prochain. Il juge «déplorable» qu’un autre incident éclabousse le circuit qu’il gouverne.

«Malheureux, inacceptable, inapproprié, s’est-il exclamé. C’est dommage que ces situations-là soient survenues. C’est la deuxième action inappropriée qui survient, à Drummondville, pour laquelle il y a des accusations et pour laquelle (Noah) Corson devra se présenter à la cour en juin. Il y a eu les joueurs des Tigres de Victoriaville, qu’on a suspendus.

«Entretemps, il y a eu quelques allégations et il n’y a eu aucune accusation de quelque nature que ce soit.

«Donc, je ne pense pas qu’il faut généraliser par rapport aux deux cas qu’on a eus et banaliser tout ce qui se fait de bien dans la Ligue junior majeure du Québec. Au contraire. Pour nous c’est un bon signe que ça va continuer en s’améliorant.»

L’éducation : la clé pour Courteau

À savoir s’il croit que l’image de la LHJMQ est ternie à la suite de ces incidents ou que les mesures mises en place n’ont pas l’effet escompté, le commissaire s’en remet à l’éducation.

«Je vous dirais que je suis confiant avec les mesures qu’on a mises en place et les programmes qu’on a, le volet d’éducation, qui s’offrent à nos joueurs et on va continuer en ce sens. Cette année, il restera des webinaires à faire avec nos joueurs dans le but de leur rappeler les différentes règles et politiques pour répondre à leurs questions.

«J’ai beaucoup d’espoir au niveau de l’éducation. Je ne dis pas qu’il n’arrivera plus jamais rien, mais j’ai espoir (envers les joueurs).»

Pour ce qui est de la santé financière des équipes, M. Courteau croit que l’année sera plus prospère qu’elle ne s’annonce.

«Oui, aucun doute. Je pense que ce qu’on a vécu avec la pandémie, c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de prolonger de deux ans l’entente avec les propriétaires. Pour permettre aux équipes de se remettre sur une base solide, dit le futur retraité.

«On a bon espoir qu’au retour des Fêtes, les assistances vont augmenter et aller bon train jusqu’à la fin de l‘année. On a de bonnes équipes avec un classement serré pour attirer les amateurs en grand nombre.»

Ci-dessus, voyez l’entrevue de Gilles Courteau avec Mario Dumont, à LCN.