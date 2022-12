J’aimerais ça être une entreprise!

Si la réincarnation existe, après ma mort, je veux revenir non pas dans la peau d’une femme, d’une plante ou d’un chat, mais dans celle d’une compagnie.

Pas de farce.

C’est cool être une compagnie!

Tu peux enfreindre toutes les lois, et personne ne te punit.

EMMERDONS JOE BLOW!

Regardez le dossier que Le Journal a publié vendredi sur les 100 plus gros pollueurs du Québec.

Ces entreprises n’ont jamais autant rejeté de gaz à effet de serre dans l’air qu’on respire.

Est-ce qu’on les punit? Est-ce qu’on les emmerde?

Du tout.

On emmerde Joe Blow qui jette ses pelures de bananes dans les poubelles au lieu de les mettre dans le bac de recyclage.

Ça, c’est grave! Ça, c’est épouvantable!

La prochaine fois que tu ne laves pas tes pots de yogourts avant de les mettre au recyclage, on va envoyer Greta te faire la leçon!

Et on va dire à tes enfants (que nous avons embrigadés à l’école) de te casser les oreilles tout le week-end avec la protection de l’environnement!

Mais la cimenterie McInnis, qui est le plus gros pollueur du Québec?

Bof.

On ne l’a même pas obligée à passer devant le BAPE afin d’analyser les impacts de ses opérations sur l’environnement!

Il faut dire que la cimenterie crée des jobs (donc, apporte des votes), alors que Joe Blow, lui, avec ses enfants qui vont à l’école et ses parents qui croupissent au CHSLD, coûte plus cher à l’État que ce qu’il rapporte.

Alors...

TAPER SUR LE PETIT

C’est comme ça, de nos jours.

Les États n’ont plus aucune emprise sur les grosses entreprises.

Alors ils emmerdent les simples citoyens. Parce qu’eux ne peuvent pas se défendre.

Ils n’ont pas de contentieux ni de comptes en Suisse.

À défaut de taper sur les gros, on tape sur les petits.

Regardez la fameuse «sobriété énergétique».

Demande-t-on aux grosses entreprises de fermer les lumières de leurs bureaux, le soir?

Non. Même les bureaux du gouvernement sont éclairés toute la nuit!

Mais Joe Blow, lui, doit prendre des douches éclair. Et dormir avec trois chandails et deux combinaisons.

Idem pour l’impôt.

Les grosses entreprises peuvent cacher des gonzilliards de dollars dans des paradis fiscaux, l’État ne va pas les embêter.

Car ce n’est pas considéré comme de l’évasion fiscale, mais comme de la «fiscalité créative».

Mais si Joe Blow doit 275 $ au gouvernement, attention! On va le noyer sous les avis de paiement, et on va utiliser toute la puissance de la loi pour le faire cracher.

ENTRE LES GRIFFES

Par le biais du ministère de l’Économie, l’État québécois accorde des «prêts pardonnables» aux entreprises.

Si elles ne les remboursent pas, bof, pas grave, on passe l’éponge.

C’est quand la dernière fois que votre institution financière vous a accordé un prêt ou une hypothèque «pardonnable»?

C’est comme si les entreprises étaient devenues des entités invisibles, abstraites, visqueuses, qui échappent à toutes réglementations et qui coulent entre les griffes des gouvernements.

Alors l’État se rabat sur le petit contribuable.

Qui, lui, n’a pas le choix de contribuer.

Lui, on va l’écœurer jusqu’à ce qu’il pisse du sang.