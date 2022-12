Jean Lapointe: des funérailles intimes, mais télévisées ce samedi matin

Il y aura un peu de Félix Leclerc dans la journée de funérailles privées de l’acteur, chanteur et sénateur Jean Lapointe qui sera célébrée samedi matin à l’église Saint-Viateur d’Outremont. Grand ami de M. Lapointe, Félix Leclerc avait écrit pour lui un poème en 1980. Celui-ci sera lu par le comédien Benoît Brière parmi les nombreux hommages qui seront livrés à l’artiste disparu le 18 novembre dernier.

• À lire aussi: Funérailles de Jean Lapointe: le drapeau mis en berne à l’hôtel du Parlement

• À lire aussi: [IMAGES] Chapelle ardente: un dernier adieu du public à Jean Lapointe

Lors de l’édition 2019 du Gala Les Oliviers, Jean Lapointe avait reçu le prix Merci pour tout, décerné pour l’implication sociale et humanitaire. L’artiste avait alors confié que cette reconnaissance le faisait plonger dans ses souvenirs, notamment lorsque son ami Félix Leclerc lui avait rendu hommage en l’invitant chez lui en décembre 1980 pour lui lire un poème qu’il avait écrit pour lui.

« Jean, le généreux »

C’est ce même poème qui sera lu par Benoît Brière samedi matin lors des funérailles de l’auteur-compositeur-interprète disparu en novembre dernier, quelques jours avant de pouvoir célébrer ses 87 ans. Et ce sont ces belles paroles écrites par notre grand chansonnier qui se retrouvaient sur les signets souvenirs distribués lors de la chapelle ardente de Jean Lapointe jeudi soir.

Il semble que Monsieur Lapointe avait été particulièrement touché par la phase « Bien au-delà de sa retraite, il continuera à laisser des bouées (ce qui faisait allusion à la Maison Jean Lapointe dont il est le fondateur). Jean Lapointe, le généreux. »

Personnalités et hommages

Parmi les gens qui prendront le micro pour rendre un ultime hommage à Jean Lapointe samedi matin, lors de ces funérailles réservées aux membres de la famille et aux amis proches, on peut compter sur sa fille, Anne Elizabeth Lapointe. Celle qui a souvent chanté sur scène avec son célèbre père chantera a capella la Complainte à mon frère, une pièce chantée par son papa et reprise par de nombreux artistes.

La chanteuse Marie-Élaine Thibert chantera la populaire chanson de Jean Lapointe Si on chantait ensemble dont l’album de même titre était sorti en 1983 ainsi que Les fleurs malades de 1991. Le chanteur Fayne McCarty livrera quant à lui I Believe/What a Wonderful World.

Deux des enfants de Jean Lapointe, Jean-Marie et Marie-Josée prendront aussi la parole pour honorer leur père. Du côté de la scène politique, le premier ministre du Québec, François Legault ainsi que l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, prendront aussi la parole.

Plusieurs personnalités bien connues de Québécois sont aussi attendues à l’église Saint-Viateur, dont le président général de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Bien que la cérémonie soit réservée à la famille et aux amis proches de Jean Lapointe, les Québécois pourront suivre le tout en direct alors qu’une émission spéciale sera présentée sur les ondes de RDI à partir de 10am.

Les archives / Le Journal de Montréal

Le poème de Félix Leclerc à Jean Lapointe

Peu de guitares se rendent à l’accord

Je veux vous parler d’un homme qui est arrivé à l’accord.

C’est un phénomène sans haine, sans vengeance, sans rancune,

Un homme revenu de plusieurs guerres.

Il est devenu un des grands amuseurs de notre pays

L’institution, l’émotion, l’humour, l’émerveillement

Sont les qualités des grands artistes

Les a-t-il toutes? Je le crois. Bien au-delà de sa retraite, il continuera de jeter des bouées!

Jean Lapointe, le généreux

-Félix Leclerc, Ile d’Orléans, décembre 1980