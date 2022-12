Sobeys-Empire: la cyberattaque a déjà coûté 25 M$ à la maison-mère d’IGA

L’attaque informatique dont a été victime en novembre la maison-mère de l’épicier IGA, Empire, a coûté 25 millions $ à l’entreprise jusqu’à maintenant.

« Selon les informations disponibles, Empire estime que l’incidence financière sur le bénéfice net annuel pour l’exercice 2023 sera d’environ 25 M$, déduction faite des recouvrements d’assurance », écrit Empire dans ses résultats financiers publiés hier.

L’attaque avait entre autres rendu impossibles les commandes en ligne pour les clients, qui ne sont d’ailleurs toujours pas disponibles dans la totalité des endroits où elles l’étaient avant l’incident.

L’entreprise a seulement indiqué vivre des « problèmes informatiques » dans un bref communiqué publié début novembre et n’a jamais commenté la situation par la suite.

Empire a déclaré un incident de confidentialité à la Commission d’accès à l’information du Québec, le 11 novembre.

Des problèmes à la paie

De nombreux employés ont dit au Journal avoir eu du mal avec leur paie pendant les semaines après l’attaque.

Des détaillants ont quant à eux vécu des soucis avec la livraison de la marchandise en magasin.

Au Québec, les enseignes IGA, IGA Express, Shell, Bonichoix, Tradition, Bonisoir, Voisin et les boutiques Rachelle Béry sont toutes dépendantes du système de Sobeys/Empire pour leurs commandes.

Des profits en hausse

Les profits ont par ailleurs augmenté chez Empire lors de son deuxième trimestre, qui s’est terminé le 5 novembre.

Ils ont atteint 189,9 millions de dollars, alors qu’ils avaient été de 175,4 millions $ à pareille période l’an dernier.

Les ventes ont aussi augmenté, de 7,32 milliards $ à 7,64 milliards $.

Dans les magasins ouverts depuis au moins un an, les ventes ont bondi de 3,9 % et de 3,1 % si on exclut l’essence.