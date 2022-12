La main à la pâte pour les Fêtes

Des assiettes à tarte et à pâté forment une montagne sur le comptoir depuis quelques jours, prêtes à être garnies de généreux et succulents délices des Fêtes. À une semaine de Noël, mettons nos mains à la pâte !

Une pâte bien dorée

Photo tirée du site web leevalley.com

Ce pinceau à pâtisserie présente un épais faisceau de fines soies en nylon, retenant une généreuse quantité de dorure, d’eau ou de beurre, pour badigeonner la pâte de façon uniforme, sans la déchirer et sans qu’une soie n’y reste collée. Qui peut résister à une appétissante tarte fraîchement sortie du four, encore fumante et bien dorée ?

▶ leevalley.com > 8,90 $

Pâte sur mesure

Photo tirée du site web laguildeculinaire.com

Doté d’une règle et de cercles gradués, ce tapis en silicone Need’it de Scrapcooking guide le pâtissier dans l’obtention d’une pâte dont la taille correspondra parfaitement à l’assiette choisie. En affichant également les équivalences en grammes d’une cuillère à soupe et d’une cuillère à café remplies de différents ingrédients, il simplifiera la confection des pâtés ! Ce tapis va même au four, jusqu’à une température de 230 °C.

▶ laguildeculinaire.com > 26,95 $

Épaisseur idéale

Photo tirée du site web aux-arts-de-la-table.com

En déposant ces bandes en silicone de chaque côté de votre pâton, puis en y glissant votre rouleau au moment d’abaisser la pâte, celle-ci présentera immanquablement l’épaisseur désirée de façon uniforme (2 mm, 4 mm ou 6 mm). Voilà qui fera une différence sous la dent, lorsque les tartes, pâtés, tourtières et cipâtes du temps des Fêtes seront dégustés. Utilisez-les aussi pour rouler la pâte à biscuits, afin que ces gâteries soient identiques.

▶ aux-arts-de-la-table.com > 22,95 $ l’ensemble de six bandes

Manier un bon rouleau

Photo tirée du site web boutique.ricardocuisine.com

Lorsqu’on abaisse des pâtes en série à cette période de l’année, il est important de manier un rouleau de qualité avec lequel on se sent à l’aise. Ce rouleau RICARDO de 10 pouces est antiadhésif et solide, et ses poignées de bois dur assurent à la fois confort et stabilité. Avec lui, vous serez prêt à affronter une grosse production de boustifaille.

▶ boutique.ricardocuisine.com > 20,99 $

Service impeccable

Photo tirée du site web stokesstores.com

Servir une tarte ou un pâté, surtout la première part, s’avère une tâche délicate qui nécessite l’usage d’un outil approprié pour éviter que la garniture ne s’échappe. Cette pelle à tarte et à gâteau thinkkitchen, avec sa poignée ergonomique et sa spatule fine en acier inoxydable, permet à la fois de trancher une part et de la servir sans dégât.

▶ stokesstores.com > 7,99 $