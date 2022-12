Lauberivière lance l’Opération Din-Don!

L’Opération Din-Don est une initiative qui permettra de garnir les frigos de denrées alimentaires en prévision de la période des Fêtes. Une collecte de dindes, pâtés à la viande et autres mets traditionnels se tiendra les 22 et 23 décembre, de 9 h à 16 h, à Lauberivière. Les précieux bénévoles de l’organisme vous y attendront en grand nombre! Nouveauté cette année : Donner par texto. Si le temps vous manque pour passer à l’épicerie et acheter une dinde, vous n’avez qu’à texter DINDON au 41010 pour donner 25$ à Lauberivière. Que ce soit par texto ou lors de la collecte, vous contribuerez à rendre le Noël des usagers plus festif!