Laval: un important réseau de vols de véhicules démantelé

Six personnes âgées de 30 ans à 51 ans ont été arrêtées par la police de Laval en lien avec un réseau de vols de véhicules qui étaient destinés à l’exportation outre-mer.

Initiée en septembre dernier, l’enquête a démontré que les suspects seraient liés à 13 dossiers de vols de voitures survenus à Laval, Montréal et sur la Rive-Nord.

Des véhicules de marque Dodge Ram et Dodge Grand Caravan étaient principalement ciblés dans des stationnements commerciaux de ces localités.

PHOTO FOURNIE PAR SPAL

Une fois la voiture volée, les suspects la laissaient dans le stationnement d’un immeuble résidentiel ou d’une résidence de personnes âgées. Quelques jours plus tard, le véhicule était transporté vers un entrepôt de Montréal afin d’être chargé dans un conteneur pour l’exportation.

Deux des individus arrêtés ont comparu au palais de justice de Laval et ont été libérés, trois autres sont restés détenus et le dernier a été libéré par voie de sommation. Ils font face à des chefs d’accusation de possession de biens criminellement obtenus, de vol de véhicule, de présence illégale dans une habitation et de recel de plus de 5000$.

Lors des perquisitions, 11 véhicules ont été saisis, tout comme un bateau, une moto marine, six remorques et 53 pneus et roues sport. Près de 36 000$ en argent canadien et 12 160$ en argent américain ont aussi été retrouvés.

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette opération ou en lien avec des vols de véhicules, peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 220706-054.