Le français les dérange... et ils le disent!

Le déclin évident du français au Canada provoque une vigilance. De la loi 96 à Québec jusqu’à la révision de la Loi sur les langues officielles à Ottawa, le sujet est à l’ordre du jour.

Cette discussion commence à taper sur les nerfs de ceux qui n’en ont rien à cirer de l’avenir du français. Au cours des derniers mois, ils ont fait entendre leur voix, sans gêne.

Je dis sans gêne, car il fut une époque où les acteurs politiques du Canada évitaient d’exprimer publiquement leur désintérêt (ou leur dégoût) pour la cause de l’avenir de la langue française. Le Canada se faisait une fierté d’avoir deux langues officielles, et le dénoncer pouvait être perçu comme le rejet d’un fondement du Canada. Les politiciens ne s’aventuraient pas là.

Victimes

Les choses ont changé. Cette semaine, le premier ministre du Nouveau-Brunswick est parti en croisade contre le bilinguisme, dénonçant cette pratique d’exiger une maîtrise du français pour certains hauts postes.

Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue. Higgs ne l’est pas du tout. Plutôt que de présenter la chose comme un manquement de sa part dont il devrait minimalement s’excuser, il se présente en victime. Il a souffert toute sa vie de ne pas être bilingue et il veut éviter que d’autres vivent la même souffrance. Faites-nous pleurer !

Cette semaine, des députés libéraux fédéraux avec Marc Garneau en tête ont supplié Justin Trudeau de ne pas collaborer avec le gouvernement du Québec pour protéger le français. Ils ont décrit les difficultés vécues par la communauté anglophone de Montréal.

Ils ont surtout commis l’erreur la plus grossière : comparer la situation des anglophones du Québec à celle des communautés francophones hors Québec. Un parallèle qui ne tient pas la route.

Les anglophones du Québec ont bâti de grandes institutions qui sont toujours là, ils peuvent vivre complètement dans leur langue et leur langue est dominante sur tout le continent. Rien de comparable ne s’applique aux 45 000 francophones du Manitoba.

Comprenons donc qu’une telle sortie des députés de Justin Trudeau n’exprime pas une réelle inquiétude pour l’avenir de l’anglais dans l’ouest de Montréal. Ce qu’ils expriment, c’est un ras-le-bol face aux efforts du Québec pour défendre le français. Purement et simplement.

Inutile le français

Plus tôt durant l’automne, des sénateurs se sont interrogés dans un comité des Communes sur l’obligation imposée aux ambassadeurs d’être bilingues. On questionne l’utilité de connaître le français si un diplomate est assigné à un pays où l’on ne parle pas cette langue. On oublie vite que l’ambassadeur s’en va représenter un pays qui a théoriquement deux langues officielles.

En somme, ils sont de plus en plus nombreux au Canada à ne plus considérer le français comme une langue officielle du pays. Et ils sont de plus en plus à l’aise d’exprimer leur ras-le-bol.

Et le poids des francophones diminue dans le Canada... Nous n’avons pas tout vu.