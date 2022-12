Le mal à l’âme, ce négligé du système

Je suis la maman d’une jeune femme belle comme le jour et intelligente comme dix, mais qui est né avec un trou au cœur. Aussi loin que je remonte dans son enfance, un rien la mettait en pleurs. La moindre petite chose la blessait, et je devais prendre soin de la ménager quand je voulais lui annoncer une nouvelle catastrophique, tant elle prenait tout à cœur.

Heureusement que je n’avais qu’elle, car elle me bouffait toutes les énergies qui me restaient après mes journées de travail d’infirmière à l’hôpital. Comme son père avait eu l’heureuse idée de nous abandonner elle et moi quelques mois après sa naissance et qu’il est complètement disparu dans la brume ensuite, je n’ai jamais pu compter sur son appui pour me soutenir avec ma fille.

Ce n’est qu’au début de l’âge adulte qu’on a enfin diagnostiqué le mal qui la rongeait : la dépression. Un mal dont souffrait son paternel jusqu’à son décès d’une overdose, ainsi que son arrière-grand-père. Ça ne l’a quand même pas empêchée de terminer des études en psychologie et d’exercer sa profession pendant les bonnes périodes de sa vie. Pour les autres, je la ramassais à la petite cuillère dans les creux, en l’hébergeant chez moi, jusqu’à ce qu’elle décide de s’y installer à demeure.

Depuis l’âge de 33 ans, ma fille vit avec moi et elle en a 48. Pendant ce temps-là, moi je vieillis, et je m’interroge sur ce qui va lui arriver quand je ne serai plus là. Et très honnêtement Louise, à la vue de la façon désinvolte avec laquelle on semble traiter les malades de l’âme quand ils se rendent dans les hôpitaux, j’ai raison de me poser des questions. Comment se fait-il que l’unique soin qu’on leur prodigue soit une médication ?

Si je n’avais pas suivi ma fille à la trace pour vérifier sa posologie, je ne vous dis pas le nombre de fois où elle aurait mis sa vie en danger. Heureusement que j’ai connu le monde hospitalier de proche et que j’ai pu y puiser du soutien dans les moments difficiles avec ma fille. Et heureusement aussi qu’elle a choisi une orientation lui permettant de s’autosoigner quand elle est dans ses bonnes périodes. Comment ils font les autres, vous pensez ? Bien ils font comme la jeune Amélie qui s’est suicidée. Même ses cris à l’aide faits dans deux hôpitaux d’importance n’ont pas été entendus. C’est une pitié ! Je prie pour que ça change d’ici à ce que ma fille se retrouve seule.

Anonyme

C’est un fait que depuis le démantèlement des hôpitaux psychiatriques au Québec, la majorité des malades sont laissés à eux-mêmes. La maladie mentale est le parent pauvre de notre système, et tant qu’on se contentera de patcher un système bancal, on laissera ces malades mourir par notre incurie.