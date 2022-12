Les 2/3 de l’objectif

Photos fournies par le CPSL

Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL) est en mesure de dresser un premier bilan suite à la 13e Guignolée du Dr Julien tenue le week-end dernier avec la présence de 250 bénévoles dans les rues de Lévis où 60 803 $ ont été amassés samedi et 21 865 $ dimanche pour un total de 82 668 $ remis à l’organisme. Au total, depuis le début de la campagne de levée de fonds le 15 novembre dernier, 132 213,65 $ ont été amassés pour soutenir les enfants vulnérables de Lévis. Grâce à la générosité de la communauté de Lévis, le CPSL a maintenant atteint les 2/3 de son objectif de campagne (200 000 $), campagne qui se poursuit jusqu’au 15 janvier 2023. Il est possible de faire un don à la Guignolée du Dr Julien à Lévis au www.pediatriesocialelevis.com.

Une première depuis 1975

Photo fournie par le CNDF

Bravo à Léa Deschamps (photo), originaire de la région de Québec et étudiante de troisième année en Design de mode du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF), qui a remporté, le 8 décembre dernier à Montréal, le Prix Excellence étudiante du Gala Grappe Mmode 2022 accompagné d’une bourse de 10 000 $. C’est la première fois qu’une étudiante gagne un prix de cette envergure depuis la création du programme de Design de mode du CNDF en 1975. Léa a été sélectionnée pour son excellence académique, sa créativité, son professionnalisme et son niveau d’implication sur le Campus. Elle a notamment complété la formule d’alternance travail-études en travaillant chez Productions RN et chez Souris Mini, en plus de réaliser un stage au sein de la compagnie Alice et Simone. Soulignons également que Danielle Déry, une ancienne du programme de Design de mode de 1982, a remporté le prix « Distinction En mode croissance » pour son entreprise Perlimpinpin lors de ce même gala. Félicitations à vous deux.

La course des pères Noël

Photo fournie par Didier Debusschère

Les adeptes de course et d’activité physique placeront la date du dimanche 18 décembre à leur agenda pour la 2e Course des pères Noël au profit de la Fondation des Petits Bonheurs d’école. Vêtus en père Noël, en mère Noël ou en lutin, les participants quitteront à 10 h à partir de la Terrasse du Petit Champlain pour un trajet de 7 km (Grande Allée Est, rue Saint-Jean) pour terminer et revenir au cœur du Quartier Petit Champlain. Tous les niveaux de coureurs sont les bienvenus ! Un don minimal de 20 $ par personne est requis pour participer. L’inscription doit se faire à partir de la page de l’événement sur Facebook et la totalité des frais d’inscriptions sera remise en dons à la Fondation des Petits Bonheurs d’école.

En souvenir

Le 16 décembre 2017. Les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal s’affrontent en plein-air devant 34 000 spectateurs au parc Lansdowne à Ottawa lors de la Classique 100 de la LNH. Craig Anderson effectue 38 arrêts dans la victoire de 3-0 des Sénateurs, Jean-Gabriel Pageau, originaire d'Ottawa, marque le but qui devait s’avérer celui de la victoire.

Anniversaires

Claude Mercier, homme de radio et de télévision retraité de Télé-4 (TVA), TQS-Québec et d’Ameublements Tanguay, 81 ans...Éric Bélanger, entraineur-chef des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ, 45 ans...Trevor Immelman, golfeur sud-africain, 42 ans...Flo Rida, rappeur américain, 44 ans...Roger Paradis, président de Groupe Pro-Expo de Beauport, 54 ans...Donovan Bailey, champion sprinter canadien, 55 ans...Benjamin Bratt, acteur américain, 60 ans...André Gaudette, joueur de centre (1972-75: Nordiques dans l’AMH), 75 ans.

Disparus

Le 16 décembre 2021 : Lucía Hiriart de Pinochet, 98 ans, épouse du dictateur chilien Augusto Pinochet, Première dame du Chili de 1973 à 1990... 2019 : George Ferguson, 67 ans, qui a joué près de 800 matchs dans la LNH avec Toronto, Pittsburgh et Minnesota... 2018 : Dave Newell, 73 ans, arbitre de la LNH de 1967 à 1990... 2018 : Oribe Canales, 62 ans, coiffeur cubain des célébrités... 2016 : Bill Malenfant, 87 ans, ancien maire de Dieppe et député du Nouveau-Brunswick... 2013 : Claude Martel, 58 ans, gérant de plusieurs bars et établissements de Québec... 2013 : Ray Price, 87 ans, chanteur américain de musique country... 2010 : George (Henri) Roy, 84 ans, retraité de la Brasserie O'Keefe ex-défenseur des As de Québec... 1986 : Alain Caron, 48 ans, hockeyeur avec les Nordiques de 1972 à 1975... 1976 : Réal Caouette, 59 ans, homme politique québécois (Crédit social).