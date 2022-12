LHJMQ: le Drakkar en arrache à Gatineau

BAIE-COMEAU | Le Drakkar a connu une autre soirée difficile, ce vendredi soir, face aux Olympiques de Gatineau.

• À lire aussi: La coupe du Président rebaptisée le trophée Gilles-Courteau

• À lire aussi: ÉCJ: «On prend les meilleurs joueurs», réplique Stéphane Julien

• À lire aussi: Les Québécois francophones «partent avec deux prises»: Zachary Bolduc a raison

Impliqués dans le premier match d’un programme double face à leurs rivaux de l’Outaouais, les membres de l’équipage n’ont tout simplement pas fait le poids dans ce revers sans équivoque de 5 à 1.

Battu par le même pointage à Shawinigan, deux jours plus tôt, le navire nord-

côtier a de nouveau piqué du nez face à des adversaires en plein contrôle de la situation durant les 60 minutes de jeu de la rencontre.

Les visiteurs ont, une fois de plus, payé très cher pour leur indiscipline, qui a permis aux Gatinois d’imposer leur rythme et d’inscrire ce triomphe convaincant sur la glace du centre Slush Puppie.

En avance 1 à 0 après une période de jeu, les locaux ont sonné la charge avec une poussée de quatre buts (et un total de 24 tirs au filet) sans riposte au cours du deuxième engagement. L’issue de la partie a vite été réglée.

« Cela n’a pas été un match facile. Avec un recul de 1 à 0 après une période, on était encore dans le coup, mais la deuxième n’a pas été évidente. Les punitions nous ont fait mal et on s’est souvent retrouvés deuxièmes sur la rondelle », a résumé le pilote par intérim Mario Durocher.

Quelques joueurs en moins

Privé de quelques éléments importants, le Drakkar a éprouvé des ennuis à s’ajuster à la vitesse de l’ennemi.

« Ils ont mis beaucoup de pression sur nos défenseurs et on aurait eu besoin d’un meilleur support de nos attaquants. La troisième période a tout de même été meilleure et il faut s’en servir pour le match de samedi », a ajouté le dirigeant.

Cole Cormier, Tristan Luneau, Genaro Fruduto, Charles-Antoine Lavallée et Robert Orr ont déjoué la vigilance du gardien de but Olivier Ciarlo bombardé de 43 rondelles. La recrue Justin Poirier (son 11e) a inscrit l’unique filet des perdants.

Il s’agissait d’une 13e défaite en 15 parties à l’étranger (fiche de 2-9-3-1) pour le Drakkar, qui sera de nouveau privé des services de l’attaquant Félix Gagnon (suspendu pour deux parties) pour le deuxième duel de ce programme double.

Le vétéran de 20 ans Olivier Adam devrait être devant le filet des Baie-Comois.